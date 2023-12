Guardiola reafirma el compromiso de Extremadura con el respeto de la Constitución para el "fortalecimiento de la unidad"

MÉRIDA/MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado el compromiso de la región con el respeto "siempre" de la Constitución Española, en pro del "fortalecimiento de la unidad", al término del tradicional mensaje de Navidad del Rey Felipe VI.

Así se ha expresado Guardiola la noche de este pasado domingo, a través de sus redes sociales, donde repitiendo las palabras del monarca ha aseverado que "fuera del respeto, no hay democracia ni convivencia posibles".

Durante su intervención, el monarca ha reconocido que, aunque hay otros temas que preocupan a los españoles, entre los cuales ha citado "la inaceptable violencia contra la mujer" o el acceso a la vivienda para los jóvenes, y no ha mencionado otros como la guerra en Ucrania o el actual conflicto en Oriente Próximo, su deseo era hablar sobre la Constitución y España, porque "tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva".

"Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad", ha sostenido tajante el Rey, en pleno debate en torno a la ley de amnistía presentada por el Gobierno, a cambio del respaldo de los independentistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez, pero sin mencionar esta cuestión en ningún momento en su discurso.

Siguiendo la línea de sus últimas intervenciones, entre ellas la pronunciada el 29 de noviembre con motivo de la inauguración solemne de la XV Legislatura, Don Felipe ha hecho una firme defensa de la Constitución, que este 2023 ha alcanzado su 45 aniversario, para dejar claro que la Carta Magna constituye la pieza clave en la democracia actual.