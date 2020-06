Gutiérrez asegura que Extremadura tiene plantilla "suficiente" para una enseñanza totalmente presencial y a distancia

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha asegurado que la región tiene plantilla "más que suficiente" para atender un escenario de enseñanza totalmente presencial y a distancia y, en el caso de que el escenario fuera mixto, se estudiará caso por caso.

"Cualquier centro que requiera de un esfuerzo en cuanto a personal lo va a tener para que la educación se desarrolle con la máxima calidad posible", ha aseverado Gutiérrez.

La consejera de Educación y Empleo ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia a petición de los grupos Ciudadanos y Unidas por Extremadura este jueves ante el pleno de la Asamblea para informar sobre las posibles medidas excepcionales a tomar en el inicio del curso escolar ante la situación generada por la pandemia mundial provocada por el Covid-19.

RECURSOS "DONDE SE REQUIERAN"

De esta forma, la responsable extremeña ha apostado por poner los recursos "donde se requieran y no en masa" y ha lamentado no poder informar sobre cuestiones más concretas ante el inicio del curso debido a que este mismo jueves, mientras está compareciendo en el pleno, se celebra una Conferencia Sectorial de Educación para abordar el próximo curso y no tiene la oportunidad de seguir "con normalidad" dicha reunión.

En su intervención, la consejera extremeña ha reconocido que la incertidumbre siempre conlleva preocupación e incluso angustia pero no se combate con "especulaciones sino con certezas, experiencias, acuerdos y sobre todo con determinación".

TRES ESCENARIOS

No obstante, la consejera ha avanzado que la Junta trabaja en tres escenarios posibles de cara al curso 2020/21 que determinarán las autoridades sanitarias.

Así, un primer escenario sería que se tuviera la certeza de que el virus ya no puede provocar ninguna crisis sanitaria y el curso podría empezar con la "deseada normalidad", aunque este escenario es "complicado", ha dicho.

El segundo escenario sería muy similar al confinamiento que se ha vivido en los últimos tres meses y que requeriría un proceso formativo no presencial.

Y un tercer escenario en el que se volvería a las aulas con ciertas limitaciones, como distancias interpersonales o con limitación de aforo, que sería el "más complejo" y el que tendría "más probabilidades" de que se dé.

RATIOS MÁS BAJAS DE ALUMNO POR PROFESOR

Otra de las certezas que ha podido trasladar Esther Gutiérrez es que Extremadura tiene una de las ratios más bajas de España de alumno por profesor, con 9,9 alumnos por profesor en Primaria y 8 alumnos por profesor en Secundaria.

Asimismo, la región también tiene una de las ratio más bajas de alumnos por aula, con 16,4 en Infantil, 16,8 en Primaria y 19,6 en Secundaria.

De esta manera, y teniendo en cuenta estos datos, la consejera ha expuesto que en el ámbito rural se podría desarrollar la educación presencial en parte con normalidad, sin embargo en la localidades más grandes, en el caso de una ratio reducida, habrá que poner en marcha un modelo diferente intentando garantizar la "máxima presencialidad" posible.

En esta línea, Esther Gutiérrez ha considerado que el mejor estudio de cara al próximo curso lo tiene el Ejecutivo regional en la experiencia de la comunidad educativa en los últimos meses y por ello, desde este pasado lunes, se ha apuesto en marcha el Foro de Trabajo para la Nueva Realidad Educativa Extremeña.

En dicho proceso participativo se consultará a todos los centros, a representantes de las familias y a otros agentes, a los que se les ha hecho llegar un guión para la reflexión, que incluye las cinco líneas en las que ya se está trabajando con el Ministerio de Educación.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, tanto el diputado de Ciudadanos David Salazar como el de Unidas por Extremadura Joaquín Macías han coincido en que la consejera de Educación no ha entrado en su intervención "en el fondo de la cuestión" y han criticado el recorte en más de 300 profesores de la plantilla funcional de cara al próximo curso y más teniendo en cuenta las peculiaridades que tendrá derivadas del Covid-19.

Así, Salazar ha propuesto, entre otras medidas, a la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez que el Ejecutivo autonómico emplee el dinero que llegará de Europa y del Gobierno central a ampliar las plantillas de docentes, algo que será necesario porque la vuelta al nuevo curso escolar necesitará de más recursos por las condiciones especiales.

En esta línea, el diputado de Cs ha demandado a la Junta que trabaje en un plan de cara al próximo curso y no que traslade ese peso a los equipos directivos, además de criticar que la Consejería de Educación no se haya puesto en contacto con los ayuntamientos y que no se haya pronunciado sobre los centros de educación concertada.

Por todo ello, Salazar ha aportado varias propuestas para el próximo curso, como planes de formación para que si hay un posible rebrote se esté preparado y sobre las prácticas de los alumnos de FP que "no se les convaliden" y que los alumnos las puedan llevar a cabo, entre otras.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha remarcado que su formación no entiende por qué reducir los profesores en este contexto es bueno para la enseñanza pública de la región, a lo que ha añadido que su propuesta pasa por dar estabilidad a los interinos y procurar la incorporación de los docentes al mismo centro en el que trabajaron el pasado curso para que la adaptación fuera más fácil.

Así, el diputado ha pedido a la consejera de Educación que dimita antes de aplicar recortes en las plantillas docentes que, como ha dicho, es un "error político de primer orden", por lo que le ha solicitado que rectifique antes de llevar a cabo dicha reducción de profesionales.

Asimismo, Macías ha critica que esta actuación de Gutiérrez va en contra de lo determinado por el Ministerio de Educación, que aboga por invertir en educación, además de añadir que las indicaciones del Ministerio pasan por reducir las ratios para asegurar que se pueda respetar la distancia de seguridad en las aulas.

En el turno del PP, la diputada Pilar Pérez ha criticado que a la Junta le puede la "soberbia de la mayoría absoluta" y ha considerado que, como responsables políticos, la Junta no puede errar porque tiene la responsabilidad sobre los alumnos y el profesorado de proporcionarle las condiciones de salud y seguridad.

De esta forma, los 'populares' han considerado que no puede tener dudas sino certezas y un plan para ser trasladado a los centros, por lo que ha instado a Gutiérrez a que "agarre el toro por los cuernos" y se ponga a trabajar y no espere a lo que le diga el Ministerio de Educación.

Asimismo, Pérez ha recordado que la consejera tiene competencias para contratar a los docentes y ha invitado a hacerlo porque no se puede afrontar un inicio de curso con una reducción de más de 300 profesores y teniendo en cuenta las características del próximo.

Finalmente, la diputada del PSOE Piedad Álvarez ha considerado "apresurado" hablar del principio del curso escolar tal y como lo plantean los partidos de la oposición porque no se conoce cuál va a ser el escenario del virus en septiembre.

Además, ha afirmado que su grupo no admite que el tercer trimestre se haya dado por perdido y ha considerado que las plantillas docentes están preparadas para el inicio del curso.