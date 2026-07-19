Un hombre de 34 años resulta herido en una colisión entre un coche y una bicicleta en Garganta la Olla

Entrada del Hospital de Plasencia - DAVID PALMA

PLASENCIA (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

Un varón, de 34 años, ha resultado herido de carácter menos grave en una colisión entre un coche y una bicicleta en Garganta la Olla (Cáceres).

El suceso se ha producido en la vía CC-242, en el kilómetro 27, en torno a las 10,37 horas de este domingo, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada procedente de Jaraíz de la Vera y una unidad de soporte vital básico de Talayuela, así como una patrulla de servicio de la Guardia Civil.

El herido ha sido ya trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia por una fractura abierta en la falange superior.