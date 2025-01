Investigadores de Cicytex recuperan 40 variedades de trigos antiguos con un sabor "muchísimo más intenso"

GUADAJIRA (BADAJOZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) participa en el proyecto europeo Life Agroestepas Ibéricas para la recuperación de 40 variedades de trigo antiguas con un sabor "muchísimo más intenso y más rico" que, plantado en Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa), contribuye a la protección de aves esteparias.

"Lo que queremos es introducir variedades de trigos antiguos en estas zonas de la comarca de la Campiña Sur porque pensamos que tienen un mayor valor añadido y no requerirían de una agricultura tan intensiva. Con lo cual, para el medio ambiente, sería un manejo mucho más sostenible", ha explicado el investigador de Cicytex y responsable del proyecto, Javier Matías Prieto.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Matías Prieto ha señalado que se trata de variedades que datan "del siglo pasado" y destacan por un aporte nutricional "más rico".

Así, tras los últimos análisis sobre el contenido de proteínas y minerales, se ha determinado que los trigos antiguos presentan un "mayor contenido en proteínas" y destacan "muchísimo" por sus características organolépticas "con un sabor muchísimo más intenso" en comparación con las variedades comerciales, según ha señalado Matías Prieto.

"Partimos de esta hipótesis porque las variedades que se cultivan actualmente se han conseguido para obtener mayor rendimiento de kilos para un mayor beneficio económico pero, posiblemente, se han olvidado de las características que tenían las variedades antiguas relativas a la composición nutricional, a la digestibilidad o al sabor", ha aseverado el investigador de Cicytex.

ELABORAN PANES "INCOMPARABLES"

Un proyecto que incluye estudios para introducir harinas en la elaboración de panes y donde colabora la panadería 'Masa Madre' de Almendralejo, donde su gerente, Vicente García, ha destacado que se trata de un proyecto "muy enriquecedor".

Además, García ha asegurado que las características organolépticas de los panes elaborados con estos trigos son "excepcionales", "tanto en sabor como en olor", con una cantidad de nutrientes y beneficios "incomparables" a las variedades actuales.

"En cuanto abres el pan, notas algo diferente. No dan problemas estomacales, no generan reacciones porque son panes que no tienen glútenes potentes y, a nivel de digestibilidad, son incomparables respecto a los trigos modernos", ha concluido el panadero.