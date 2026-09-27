El Iren BCB se despide de la Copa España de Baloncesto tras caer "con honores" ante el Toledo

Jugadores del Iren BCB contra el Toledo Basket, a 26 de septiembre de 2026 en Badajoz. - CLUB DE BALONCESTO IREN BCB

BADAJOZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Iren BCB de Baloncesto se ha despedido de la Copa España de Baloncesto tras caer este sábado ante el Toledo Basket en primera fase.

Los pacenses dominaron buena parte del encuentro, aunque finalmente cedieron en el último cuarto ante uno de los favoritos de la competición con un resultado de 74 a 88.

El primer tiempo sirvió para que el club pacense ganara ventaja frente al Toledo, con un resultado de 26-17, una ventaja que el club castellanomanchego consiguió recortar en el segundo cuarto hasta situarse a 50-46.

El paso por vestuarios oxigenó al conjunto de Jordi Juste, que rápidamente le dio la vuelta al marcador con canastas de Fernando Sierra, Hayes y Abreu, un aviso a La Granadilla de que en esta Segunda FEB los marcadores "pueden cambiar en cualquier instante".

El Iren BCB aguantó la embestida castellanomanchega y, tras seis minutos, recuperó el pulso del partido, devolvieron la ilusión a la grada del polideportivo pacense de la Granadilla para llegar igualados al último cuarto (63-63).

El último periodo acabó por consumir al equipo de Pablo Cuevas que, no logró mantener el ritmo frente al Toledo Basket y acabó con una derrota "con honores" frente al club toledano.

Josh Nwankwo fue el más destacado de los pacenses, con 16 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 15 de valoración. Por Toledo, Riley Callahan Hayes lideró a los suyos con 23 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 26 de valoración.

El Iren BCB ha recordado, a través de un comunicado, que su debut en Segunda FEB será el próximo sábado, 3 de octubre, a las 19,30 horas en Algeciras.