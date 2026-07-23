La Junta de Extremadura denuncia en la Policía Nacional "graves disturbios" en el Centro de Menores de Caminomorisco

El director general de Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Eliseo Fernández, tras presentar la denuncia en la Policía nacional - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Eliseo Fernández, ha presentado una denuncia este jueves ante la Policía Nacional por "hechos graves de violencia, de graves disturbios e intimidación al personal" ocurridos en los últimos días en el Centro de Acogida de Menores Isabel de Moctezuma de la localidad cacereña de Caminomorisco.

Así lo ha destacado Eliseo Fernández, en declaraciones a los medios tras presentar esta denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Mérida, en las que ha relatado que este miércoles tuvieron conocimiento de la "gravedad" que los hechos, de ahí que los hayan denunciado y los ha puesto además en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Según ha relatado, el pasado viernes, 17 de julio, se produjo una pelea entre varios menores del centro, y al día siguiente, varios internos "liderados por un cabecilla, prácticamente realizaron un pequeño motín en el centro con agresiones entre ellos", en el participaron "prácticamente todos" los internos, una situación ante la que el guardia de seguridad se vió "completamente superado" y llamó a la Guardia Civil para que acudiera al centro.

Los hechos continuaron este pasado lunes, cuando uno de los internos amenazó a la directora del centro, ha señalado Fernández, quien ha explicado que a consecuencia de estos hechos, varios menores han resultado heridos, mientras que el personal del centro, aunque no está herido, "sí se han sentido bastante amenazados y con riesgo para su seguridad", ha dicho.

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