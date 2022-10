La Junta insiste en que no trabaja con la gigafactoría de Navalmoral "con horizonte PERTE" sino en otras líneas

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Rafael España, ha indicado que la Administración regional no está trabajando con la empresa de la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata (Cáceres) "con horizonte PERTE", sino en "otras líneas" de financiación.

Así, Rafael España ha desvinculado "totalmente" la continuidad del proyecto de que se acoja o no al PERTE. "Los trámites están iniciados, han solicitado ya en el ayuntamiento también informe de calificación... o sea están trabajando (la empresa) como si fuera un proyecto que no requería de la financiación vía PERTE", ha señalado.

De este modo se ha pronunciado, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida, sobre la resolución del PERTE para la gigafactoría de baterías de Navalmoral, y respecto de lo cual ha recordado que "las últimas noticias" que se tiene a raíz de una nota de prensa sacada por el Ministerio de Industria el pasado viernes es que "a lo largo del día de hoy va a salir la resolución y los beneficiarios recibirán sus comunicaciones".

En todo caso, el consejero ha insistido en que "el proyecto no está sujeto, su desarrollo, su implantación no está sujeta a calificar o no calificar como proyecto PERTE".

Al respecto, a preguntas en rueda de prensa para presentar una Escuela de Financiación Empresarial, Rafael España ha incidido en que ya desde el pasado verano pero "sobre todo en septiembre" Junta y promotor vienen trabajando en "buscar vías alternativas de financiación para poder llevar a cabo este proyecto".

Ha citado, en este sentido, los programas tanto del Marco de Recuperación y Resiliencia como de otras iniciativas de financiación pública existentes, ya sea el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, ya sea a través de los incentivos regionales, y dentro del propio Marco de Recuperación iniciativas específicas que "pudieran cuadrar con las pretensiones de la gigafactoría".

Con ello, el consejero de Economía ha reconocido que no le llamaría la "atención" a la Administración regional si el proyecto de Navalmoral finalmente no contara con ayuda del PERTE cuando se conozca la resolución fenitiva. "Y por tanto no es una cuestión que hoy nos vaya a llamar la atención si no estuviera calificado como perteable", ha espetado.

TRABAJO

Así, Rafael España ha apuntado que será la empresa la que tendrá que pronunciarse y ofrecer una valoración cuando se conozca la resolución final del PERTE, mientras que juntos seguirán trabajando en buscar "otras líneas" de financiación.

"Seguimos trabajando desde septiembre con la empresa... La empresa está trabajando en la documentación relativa para hacer la solicitud de informe ambiental, que en próximos días va a presentar", ha explicado.

"Estamos trabajando en la documentación relativa a los incentivos regionales que en próximos días va a presentar... Estamos trabajando en las cuestiones relativas a la adquisición del suelo que en próximos días trataremos de formalizar... Y será la empresa la que tendrá que pronunciarse en ese aspecto al respecto de qué valoración hace de la resolución final", ha apuntado.

No obstante, ha añadido también que "lo más probable es que salga una segunda convocatoria del PERTE y vehículo conectado y también tendrán que valorar (la empresa) si les interesa o no les interesa participar en el PERTE", ha dicho.