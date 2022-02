La Junta pide a la Delegación del Gobierno que "actúe como tenga que actuar" contra los manifestantes de Don Benito

MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido a la Delegación del Gobierno que "actúe como tenga que actuar" contra los manifestantes "violentos" de este pasado martes en Don Benito (Badajoz).

Cabe destacar que varias docenas de agricultores recibieron este martes entre insultos y abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a Don Benito, donde se vivieron momentos de tensión con la Policía Nacional.

"Desde la Junta de Extremadura pedimos que la Delegación del Gobierno actúe como tenga que actuar, porque los violentos no caben en una democracia", ha aseverado.

González, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha recalcado que la posición del Ejecutivo regional "siempre" ha sido "de apoyo" a los profesionales del campo extremeño, ya que es un sector "muy importante" para la economía de la región.

"Siempre hemos estado, siempre vamos a estar con los agricultores y con los ganaderos de Extremadura, por eso trabajamos cada día para poder dar respuesta a sus justas peticiones y por eso también queda demostrado con las diferentes medidas que este gobierno ha puesto durante los últimos meses encima de la mesa", ha asegurado.

En este sentido, ha añadido que la Junta "siempre" ha entendido y respetado sus protestas, por lo que ha trasladado el "respeto absoluto" a las reivindicaciones y movilizaciones del sector por la situación "tan complicada" que vive y que se acrecienta porque no llueve y hay un aumento "muy importante" de los insumos.

No obstante, ese respeto, ha dicho, no exime del hecho de mostrar el rechazo ante algunas de las imágenes y situaciones que se vivieron este pasado martes en Don Benito y que la Junta no comparte, ya que entiende que "no representan a la totalidad de los agricultores y ganaderos de Extremadura".

Por ello, Juan Antonio González ha trasladado su "repulsa" y "condena" hacia aquellas actitudes que generan agresiones o casos de violencia contra los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que además, en la jornada de este martes, estaban desempeñando su trabajo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"Rechazamos la violencia y los comportamientos sociales que entendemos no representan a una mayoría, pero que dañan seriamente la imagen de los profesionales del sector agrario de esta tierra y que generan situaciones de violencia indeseada ante profesionales que deben velar, y que repito son trabajadores, por el cumplimiento del orden y la seguridad", ha aseverado.

De esta forma, ha insistido en que "cuando se pierden las formas se pierde la razón" y ha añadido que este martes unos "violentos no solamente perdieron las formas sino que ejercieron la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

"El odio y los insultos no caben en democracia y aquellos que quieran representar a los agricultores siempre lo tienen que hacer desde el respeto y el Estado de derecho que hace más de 40 años nos dimos los españoles y las españolas. Un Estado de derecho que algunos se saltaron ayer con manifestaciones que ni tan siquiera estaban autorizadas", ha expuesto.

En esta línea, se ha preguntado por qué habría pasado si los cortes de carreteras no autorizados que se registraron hubieran causado algún tipo de accidente.

Así, preguntado por los medios, Juan Antonio González se ha referido a que "hay vídeos" de los actos protagonizados por los manifestantes en Don Benito y "pruebas fehacientes de que no cumplieron con la legalidad".

"Cuando digo que la Delegación del Gobierno actúe como tiene que actuar es si hay un incumplimiento del Estado de derecho que todos nos hemos dado pues que se produzca la sanción que se tenga que producir, porque no puede ser que la mayoría de los españoles y españolas vivamos en convivencia pacífica y democrática, que la mayoría de los españoles y de las españolas nos hayamos dado unas leyes, un Estado de derecho para respetarlo y que algunos se las intente saltar. Por tanto, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, porque de no es así estaríamos dando muy mal ejemplo", ha concluido.