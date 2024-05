La Junta pide al Gobierno una propuesta de financiación y apostará por un modelo de justicia, igualdad y solidaridad

MÉRIDA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha pedido al Gobierno central que "lidere" el proceso de financiación autonómica en España y presente una propuesta de modelo, de cara al cual el Ejecutivo regional defenderá los principios de "justicia, igualdad, autonomía, coordinación y solidaridad" y que en el mismo "ninguna comunidad debe perder".

"Ninguna comunidad autónoma debe perder, y nos posicionaremos en contra cuando una comunidad autónoma gane mucho, porque eso no es justicia y eso no es igualdad", ha espetado.

De este modo, ha solicitado que el Estado convoque "ya" una Conferencia de Presidentes como se ha hecho en ocasiones anteriores, para luego debatir el modelo de financiación en una "negociación multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"No queremos ser mal pensados y ver que este modelo ya esté cerrado con una comunidad autónoma en concreto que ya sabe cómo va a ser ese futuro modelo de financiación autonómica... No, lealtad, cumplimiento constitucional, órgano multilateral, Conferencia de Presidentes, y Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque esto es de todos, esto no es sólo de los catalanes", ha expresado Manzano.

En esta línea, ha defendido que la "solidaridad, no caridad" debe ser una pieza "fundamental" en el modelo de financiación autonómica para "hacer justicia con Extremadura" y con el Fondo de Compensación Interterritorial tal y como viene establecido en la Constitución "para corregir los desequilibrios territoriales".

Así, tras recalcar la necesidad de que haya un "respeto absoluto" a las disposiciones en materia de financiación recogidos en la Constitución, en la Ley de Financiación de las CCAA y en el Estatuto de Autonomía, ha afirmado que Extremadura debe contar con una financiación "justa" que garantice la suficiencia en la prestación de los servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales)".

De este modo, en una comparecencia este jueves a petición propia en el pleno de la Asamblea para abordar la posición de la Junta en esta materia, la consejera ha considerado "urgente" que sea reformada la ley de financiación autonómica para atender a las "necesidades" que se presentan en Extremadura y en el resto de CCAA, y ha incidido en que el "competente" para impulsar la reforma del modelo es el Gobierno central.

