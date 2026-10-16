Localizada con vida la perra que acompañaba al hombre que continúa desaparecido en Losar de la Vera

CÁCERES, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La perra que acompañaba al hombre de 68 años de edad que desapareció el pasado 28 de septiembre en Losar de la Vera (Cáceres) en el momento en el que se le perdió la pista ha sido localizada con vida este viernes, día 16.

Continúa no obstante sin novedades la búsqueda del hombre desaparecido, según informa la Guardia Civil.

Así, la Guardia Civil mantiene abiertas las líneas de investigación y continúa desarrollando las actuaciones dirigidas a la localización de dicha persona y establecer las causas de su desaparición.