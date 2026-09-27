Medellín convoca el VII Premio de Investigación Histórica 'Quinto Cecilio Metelo'

Tiene una dotación de 2.000 euros y se entregará en 2028

MEDELLÍN (BADAJOZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Medellín ha convocado el VII Premio de Investigación Histórica 'Quinto Cecilio Metelo', destinado a promover, reconocer y divulgar la investigación relacionada con la historia, la cultura, el patrimonio y los personajes de Medellín y su condado, así como "sus relaciones históricas con la colonización, la conquista y la aculturación de Hispanoamérica".

La organización del premio corre a cargo de la Asociación Histórica Metellinense, con la colaboración de la Junta de Extremadura y de la Fundación Extremeña de la Cultura, y con el patrocinio del Ayuntamiento de la Villa de Medellín y del Restaurante-Hotel Rural 'Quinto Cecilio'.

En esta séptima edición podrán participar trabajos que respondan a las bases de la convocatoria y que estén relacionados con la historia, la cultura, los personajes y el patrimonio de Medellín y de su antiguo ámbito geográfico-histórico, así como con aquellos temas y lugares que vinculan a la villa con los procesos históricos de colonización, conquista y aculturación de Hispanoamérica, según el comunicado remitido por el Ayuntamiento de Medellín.

Así, el objetivo principal de este premio es el de destacar y difundir las publicaciones realizadas por estudiosos sobre esta temática y ofrecer una plataforma para jóvenes investigadores.

Podrán optar al premio todos aquellos artículos o capítulos de libros que se haya publicado en medios impresos o digitales desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, bien porque sean conocidos por la Comisión Organizadora o porque se hayan presentado expresamente a la misma tras su publicación.

Para la concesión del galardón, la comisión organizadora nombrará a un jurado que realizará una primera selección de investigadores finalistas entre las publicaciones. Posteriormente, habrá una segunda fase donde se elegirá al ganador del premio.

El título del trabajo ganador y de su autor se hará público en el acto de entrega que se celebrará en febrero de 2028.

El premio otorgado al trabajo ganador consistirá en una dotación en metálico de 2.000 euros, una réplica de la kylix de Medellín, un diploma acreditativo y una estancia para dos personas durante dos noches en el hotel rural 'Quinto Cecilio' de Medellín.