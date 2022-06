Mérida celebrará el Orgullo con la manifestación regional y con actividades reivindicativas, formativas y lúdicas

MÉRIDA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Mérida celebrará el Orgullo 2022 con la manifestación regional que tendrá lugar el 28 de junio bajo el lema 'Nos sobran los motivos', además de con actividades reivindicativas, formativas y lúdicas, entre las que se encuentran conciertos, jornadas y obras de teatro.

La manifestación partirá a las 20,00 horas desde el Parque López de Ayala y recorrerá la Avenida de Extremadura y la Calle Félix Valverde Lillo para acabar en la Plaza de España, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto y un concierto de Rocío Saiz.

La delegada de Diversidad LGTBI, Pilar Amor, acompañada del secretario de la Fundación Triángulo, Hugo Alonso, y de Sisi Cáceres, de Extremadura Entiende, ha presentado este martes las actividades ideadas para la celebración y conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI en la capital extremeña.

"Nos sobran los motivos en realidad porque nos los dan. Cada vez que una persona del colectivo LGTBI se siente agredida nos dan motivos, cada vez que un niño y una niña sufre acoso escolar por su identidad ante la mirada impávida de sus compañeros y compañeras nos dan motivos, cada vez que intentan retrotraer derechos e invisibilizar a las personas del colectivo LGTBI negando sus identidades nos dan motivos y cada vez que una institución es cómplice de todo esto nos dan motivos", ha señalado la edil.

ACTIVIDADES

Entre las actividades presentadas por Amor destacan la exposición 'Diversidart' en el Centro Cultural Alcazaba, en la que 19 artistas extremeños han expresado distintas formas de identidad y de visibilidad de los derechos de las personas LGTBI.

También, el 23 de junio, a las 21,00 horas, en el Templo de Diana, tendrá lugar un 'Concierto de Combos' a cargo del Centro de Música Creativa La Octava, mientras que el 24 de junio, en el Centro Cultural Nueva Ciudad, la cómica y monologuista Elsa Ruiz ofrecerá una actuación en su regreso a los escenarios tras su retiro debido al acoso de "un sector del feminismo que quiere excluir a las mujeres trans", según ha expuesto Hugo Alonso.

El 27 de junio a las 11,30 horas, en el Centro Cultural Alcazaba, Televisión Extremeña grabará un programa especial con motivo del Orgullo que contará con la actuación de Priscila Osiris y el tenor Juan Carlos Martos, finalista de Got Talent y activista LGTBI. Asimismo, en esa misma jornada, en el Centro Cultura Nueva Ciudad, se representará la obra 'Querida amiga. Esperando a Elena Francis'.

Por su parte, el 28 de junio, a las 10,00 horas, en el Centro Cultural Alcazaba, se desarrollará unas jornadas sobre diversidad funcional, empleabilidad y vida independiente del colectivo LGTBI.

Finalmente, el martes, 28 de junio, se celebrará la manifestación regional, que comenzará a las 20,00 horas, con salida desde el Parque López de Ayala, a lo que se unirá, tras la lectura del manifiesto, a las 22,00 horas, el concierto de Rocío Saiz en la Plaza de España.

MANIFESTACIÓN

Respecto a la manifestación regional, tanto Hugo Alonso como Sisi Cáceres, han mostrado su satisfacción por poder retomarla y por el concierto posterior tras las restricciones provocadas por la pandemia en los años anteriores.

De este modo, han animado a la asistencia y participación en este acto reivindicativo y lúdico que pretende reivindicar los derechos y libertades del colectivo que "siguen estando en retroceso", según Alonso.

Por su parte, Sisi Cáceres ha remarcado la importancia de la manifestación y de su participación en ella ante el "avance de la ultraderecha", un hecho que debe poner en "alerta" al colectivo. Así ha insistido en que se debe evidenciar que el mismo "no tiene miedo", a pesar de las "agresiones", de los "insultos" o de los discursos que provienen de instituciones y que van en contra de los derechos del colectivo.

"No vamos a cejar en el empeño de seguir defendiendo esos derechos que tantas vidas ha costado, y vidas me refiero no solo a las vidas en sí mismas por las muertes y asesinatos que se producen, no solo en España sino en el resto del mundo, sino vidas llenas de tristezas, de preocupaciones, de dificultades en el día a día que producen muchos problemas de salud mental por el simple hecho de vivir dentro del armario", ha asegurado Cáceres.

De este modo, ha abogado por lanzar un "mensaje de esperanza" hacia las personas que tienen miedo y que no se atreven a salir del armario y vivir de forma plena, de ahí la importancia de una asistencia masiva a la manifestación para luchar contra los discursos de odio "tan atroces" y que "dan miedo".

También ha señalado que no consentirán "bajo ningún concepto" los ataques "vengan de donde vengan", también "desde el propio colectivo feminista", por lo que ha llamado a la unidad y a fijarse en los puntos que unen y en el "enemigo que está al frente y no dentro de nuestras filas".

PLAN DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD LGTBI DE MÉRIDA

También, y a preguntas de los medios sobre el Plan de Igualdad y Diversidad LGTBI de Mérida, la delegada Pilar Amor ha informado que se ha comenzado a implementar aquellas medidas que no requerían una inversión económica como tal.

Así, ha apuntado que la celebración de este Orgullo supondrá el "pistoletazo de salida" para empezar con aquellas otras que precisen alguna inversión, y entre las que se encontrarían actividades de formación o la oficina de atención al colectivo LGTBI.