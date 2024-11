Miles de personas recuerdan a las mujeres asesinadas y gritan "basta ya" en las ciudades y pueblos extremeños

MÉRIDA/ BADAJOZ/ CÁCERES, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a las calles de las ciudades y pueblos de Extremadura en la tarde de este lunes para clamar contra la violencia machista con motivo de la conmemoración, este 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista.

Unas manifestaciones convocadas por diferentes asociaciones y colectivos feministas de todos los puntos de la región, y en las que se ha recordado a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, a lo que han gritado "basta ya"

En el caso de Mérida, alrededor de medio millar de personas han clamado contra la violencia machista y los agresores, y han solicitado mayores medidas de apoyo a las víctimas, en una manifestación que ha partido desde la Plaza de España y hasta el Templo de Diana, donde se ha dado lectura a un manifiesto y se ha realizado una performance.

Con una pancarta en la cabecera de la manifestación en la que podía leerse 'Ni una menos, 25N', y portada por mujeres en algunos casos con máscaras blancas, los asistentes han lanzado proclamas como 'No es un caso aislado, se llama patriarcado'; 'No estamos todas, faltan las asesinadas', o 'No son arrebatos, son asesinatos'.

(Más información en Europa Press)