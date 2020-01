Monago cree que los "cabos corneta" Lambán, Vara y Page "callan" ante el "pacto de la vergüenza" por "miedo" a Sánchez

Publicado 03/01/2020 12:50:38 CET

MÉRIDA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que "cabos corneta" y "no barones" del PSOE como Francisco Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García Page "callan" ante el "pacto de la vergüenza" que Pedro Sánchez ha suscrito, ha dicho, con los independentistas para gobernar España debido a que "le tienen miedo" al líder socialista a nivel nacional.

"Lambán, Vara y Page, los cabos cornetas callan" pese a que Sánchez, a su juicio, se está convirtiendo en "el dinamitero de la Constitución Española y del Estado español".

Al respecto, ha considerado que esta situación "abochorna a una mayoría de socialistas extremeños de a pie, que tienen que estar profundamente avergonzados de su partido", por "reconocer la bilateralidad, hablar de tú a tú a Cataluña con el Estado Español" y que "el resultado de los avances se van a someter a la ciudadanía catalana y no del conjunto del pueblo español".

"Están callados (en alusión a Lambán, Vara y Page) porque le tienen miedo a Sánchez, porque esto no es el PSOE, esto es el partido de Sánchez y quien discrepa está fuera del partido", ha recalcado este viernes en Mérida en rueda de prensa Monago, quien ha recordado "hasta Susana (Díaz) está callada" pese a la "gravedad de la situación por la que atraviesa el país".

"Hemos sido testigos de un pacto de la vergüenza, bochornoso, que hace volar por los aires 40 años de consenso que nos ha permitido progresar como españoles con independencia del lugar donde viviéramos" entre un PSOE "irreconocible" y fuerzas que tienen el "interés común de destruir España" para "dar luz verde a un gobierno del señor Sánchez", ha subrayado el 'popular'.

"Si levantara la cabeza Rubalcaba qué diría en estos momentos viendo lo que está acordando Sánchez, que ha llegado a acuerdos con aquellos que asesinaros a compañeros de su partido", ha añadido en su argumentación.

SILENCIO DE VARA

De igual modo, sobre "silencio cómplice del primero de los españoles", en alusión a Vara, quien "tenía acostumbrados a la proclama de la unidad de España", ha criticado que "en estos momentos está callado, él y algunos barones más", porque "en el PSOE no hay barones, hay cabos corneta".

"Si Sánchez dice arre ellos dicen arre" y están "a la orden del capitán Sánchez" como, indica, han "demostrado (barones socialistas) con su silencio en estos días justificando este pacto que va a ver la luz en breve" por parte de un PSOE "irreconocible", que "quiere gobernar sin gobernar a cualquier precio aunque el precio sean 40 años de paz, democracia y libertad en torno a la Constitución Española".

DINAMITERO

En este punto, Monago ha incidido en referencia a Pedro Sánchez en que "ser el más votado no te da derecho a ser el dinamitero de la Constitución Española y del Estado español".

"Aunque tú seas el más votado tienes derecho a formar gobierno pero no a dinamitar los consensos que vienen recogidos en la Constitución Española", ha dicho, y "o estás con las fuerzas constitucionalistas o estás con los que quieren romper la Constitución".

"Esto todo tiene un peaje con el símbolo del euro en primera instancia y en segunda con la independencia", ha subrayado el 'popular' extremeño, quien ha recordado también que experiencias como la de David Cameron en Gran Bretaña al final han salido "mal".

"A ver si este acuerdo con ERC luego hacemos una consulta en Cataluña pensando que tenemos amarrado una cosa y sale la contraria y nos hemos cargado España como la conocemos hoy", como ha sucedido con David Cameron en Gran Bretaña, ha indicado.

En este punto, ha añadido que "no se puede reconocer en el documento como ha firmado Sánchez con el silencio cómplice de Vara que hay un conflicto político que tiene que superarse por la vía del diálogo y que esto no es un problema judicial". "No, esto es un problema judicial, porque están condenados por sedición una serie de personas y están en la cárcel", ha incidido.

LLAMADA DE ARRIMADAS A VARA

Por otra parte, preguntado por los medios sobre la llamada de Inés Arrimadas (Cs) a Guillermo Fernández Vara para hablar sobre la investidura de Sánchez con acuerdos con independentistas, Monago ha dicho que se trata de una cuestión entre ambos dirigentes políticos.

"Es una cuestión entre Vara y Arrimadas y Arrimadas y Vara", ha dicho. "Es que Ciudadanos unas veces facilita y otras veces no. Como no hay una certeza es que no voy a entrar en ese tema, le corresponde al receptor de la llamada, que es el que tiene que explicar por qué no lo ha cogido, si entiende que lo tiene que explicar", ha señalado.

En todo caso, sobre la citada llamada, ha reconocido que "no" le extraña que Vara no coja el teléfono. "A Vara le gusta mucho coger el teléfono cuando le interesa y no cogerlo cuando no le interesa. Cuando no tenía mayoría en Extremadura y quería sacar los presupuestos cogió el teléfono y me llamaba. El primer año lo hizo, el segundo lo hizo y el tercer año no descolgó el teléfono. Es decir, unas veces coge el teléfono y otras veces no. Por lo tanto, si no le ha interesado no ha cogido el teléfono", ha apuntado.

Asimismo, preguntado por los medios sobre por qué el PP no ha evitado con sus votos que independentistas puedan ser relevantes en la investidura de Sánchez, el 'popular' ha indicado que "porque Sánchez ha hecho un Fernández Vara. No se pone al teléfono, no es que no nos ha llamado siquiera para iniciar una vía de diálogo después de las elecciones".

"Sánchez lo primero que hizo fue abrazarse con Podemos... ahí no podemos estar nosotros", ha apuntado Monago, quien ha dicho que "ahí no podemos estar en conversaciones con el PSOE y con la izquierda radical española", pero "es que además no nos ha llamado". "Como no nos ha llamado no podemos hablar. Sánchez desde el minuto uno tenía muy claro lo que quería: a cualquier precio él está dispuesto a ser presidente del Gobierno", ha concluido.