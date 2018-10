Monago reconoce que los datos son "negativos" e insiste en que la Junta "está haciendo lo que tiene que hacer"

Actualizado 02/09/2011 15:44:36 CET

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha calificado como "malos" los datos del paro en la región correspondientes al mes de agosto, y ha insistido en que en cualquier caso su gobierno "está haciendo lo que tiene que hacer" para intentar paliar esas cifras. "Son datos negativos, a mí me preocupan y forma parte de la prioridad del gobierno de Extremadura", ha dicho.

Así, ha insistido en que, dentro de la "cuota de responsabilidad que tiene" su ejecutivo en esta materia, en sus 100 primeros días de gobierno presentará un plan "integral" de empleo con el que tratará de "luchar" para que la tendencia de aumento del desempleo "forme parte del pasado".

Tras subrayar que el "auténtico problema" de la comunidades es el paro, ha añadido también que en "próximas fechas", cuando el borrador en el que actualmente trabaja la Junta esté "mucho más avanzado", presentará el citado plan "integral" de empleo a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios.

En declaraciones a los medios durante una visita oficial al Ayuntamiento de Badajoz, ha explicado así que el plan abordará tanto ayudas para la creación de empleo como la eliminación de trabas burocráticas para los emprendedores, y que se convertirá en "un apoyo más a la recuperación de la situación que vive la comunidad".

Ha reconocido al respecto que "no" sabe si el citado plan será la "solución" al "problema" del desempleo en Extremadura, aunque ha añadido que "desde luego lo que no es solución es cruzarse de brazos y señalar responsabilidades".

En esta línea, ha recalcado que la lucha contra el paro "es una tarea compartida de todos, de la sociedad con representación pública y la privada", con la finalidad de "apostar por la salida de la crisis con acciones muy decididas y que además no admiten mucha dilación".

SERENIDAD Y CONFIANZA

De igual modo, Monago ha pedido "serenidad y confianza" porque la Junta "está haciendo lo que tiene que hacer", y ha lanzado a los extremeños el mensaje de que la "prioridad" de su gobierno es el empleo. "Es lo que nos quita el sueño", ha declarado en referencia a unas declaraciones del secretario regional de CCOO, Julián Carretero, relativas a una petición de reunión para impulsar el diálogo social a la vista de los datos de paro.

Según ha dicho, "no se puede estar a golpe de ocurrencia" y ha insistido en que el Ejecutivo regional está "preparando" un plan de empleo. "Los datos mes a mes no son tendencias, en julio hubo crecimiento del empleo y en agosto ha habido desempleo, y por lo tanto no podemos estar a golpe de estadística viendo qué hacemos", ha señalado Monago, quien ha añadido que la Junta tiene "una planificación" en esta materia y que cuando el borrador del plan de empleo en el que trabaja esté "mucho más avanzado" se discutirá con los agentes sociales.

100 DÍAS DE GOBIERNO

En este sentido, y sobre su gestión en los dos meses que lleva al frente de la Junta, ha criticado a los sectores que "están esperando a que pasen los 100 días para abrir la veda".

"Yo sé que algunos me perdonarán o no la vida y querrán que a los 100 días de gobierno arregle lo que otros no fueron capaces de arreglar en 28 años, pero con eso cuento", ha reconocido Monago, quien ha recordado que "nadie creía" que él y el PP pudieran gobernar en la comunidad, y se ha mostrado convencido de que "están esperando a que pasen los 100 días para abrir la veda".

Finalmente, ha anunciado que este viernes viaja a Lisboa para hablar con autoridades portuguesas sobre el Eje-16. "Eso es empleo de futuro en Extremadura, preocuparse como gobernante por las infraestructuras que abaratarán costes y harán competitiva a la economía en algunos de sus sectores de Extremadura".