El Monumental Cáceres cierra el primer ciclo de conciertos con un total de 26.500 asistentes

Concierto de Rosario dentro del ciclo del Monumental Cáceres, a 26 de septiembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ciclo de conciertos del Monumental Cáceres Festival, impulsado por el consistorio de la ciudad a través de la Concejalía de Festejos, ha reunido a un total 26.500 personas en sus cinco recitales, consolidando espacios emblemáticos como la Plaza de Toros o la Plaza Mayor en grandes escenarios culturales de la ciudad.

La Era de los Mártires ha acogido este mes de septiembre los conciertos de Raphael, La Flamenca, Pablo López y Vanesa Martín, con un total de 11.500 asistentes y todos ellos con las entradas agotadas.

A ello se suman las 15.000 personas que anoche llenaron la Plaza Mayor para disfrutar del concierto gratuito de Rosario Flores, artista que ha puesto el 'broche de oro' a este primer ciclo de conciertos, según ha resaltado el consistorio cacereño en un comunicado.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha subrayado que el balance "no puede ser más positivo". "Este equipo de gobierno apostó decididamente por una oferta cultural de primer nivel y la respuesta de los cacereños y cacereñas ha sido extraordinaria en cada cita", ha trasladado.

Además, Carrasco ha puesto en valor la recuperación del coso taurino: "Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con una Plaza de Toros totalmente abandonada y hemos logrado ponerla en valor, devolviéndole el protagonismo".

La edil ha puesto también el acento en el comportamiento cívico durante toda la programación y, especialmente, durante la noche de ayer, con una Plaza Mayor llena y una celebración que se ha desarrollado con total normalidad. En este sentido, ha destacado el buen funcionamiento del dispositivo especial de Policía Local, que ha permitido garantizar la seguridad y el normal desarrollo de una noche en la que 15.000 personas han disfrutado del concierto de Rosario Flores.

Este primer ciclo ha sido además "el mejor cumpleaños posible" para celebrar el 40 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, llevando grandes propuestas culturales a espacios patrimoniales de la ciudad.

"Cáceres es cultura con mayúsculas y con esta gran oferta cultural lo hemos vuelto a demostrar; reafirmando además nuestro compromiso hacia ese gran objetivo que es ser Capital Europea de la Cultura en 2031", ha concluido.