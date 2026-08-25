Una mujer de 68 años, primera víctima mortal de la fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en 2026

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado el primer fallecimiento en la región este año por fiebre del Nilo Occidental. Se trata de una mujer de 68 años de edad que se encontraba ingresada en el Hospital Don Benito-Villanueva.

Asimismo, se ha confirmado un nuevo caso del virus, un varón de 77 años de la localidad de Don Benito, que no ha precisado ingreso. Con este último se elvan a 24 los contagios contabilizados en la región en en 2026, de los cuales tres permanecen hospitalizados, dos de ellos en el Hospital de Don Benito y uno en Mérida.

Cabe recordar que en el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.