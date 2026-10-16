El norte de la provincia de Cáceres activa este viernes la alerta amarilla por lluvias y tormentas

Alerta amarilla en el norte de la provincia de Cáceres para el 16 de octubre - AEMET

CÁCERES, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres activará durante este viernes, 16 de octubre, la alerta amarilla por lluvias y tormentas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias en el norte de la provincia de Cáceres podrán dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que también se registrarán tormentas con probables chubascos localmente fuertes y rachas fuertes.

Ante esta previsión, el 112 de Extremadura activará la alerta amarilla a las 14,00 horas en el norte de la provincia de Cáceres, que permanecerá hasta las 23,59 horas de este viernes.

Señala el 112 que un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes, por lo que "dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual".