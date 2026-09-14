Las obras de la plaza Marrón y Camino Llano de Cáceres comenzarán en noviembre y se planificarán por fases

Infografía de la reforma de la plaza Marrón y la calle Camino Llano de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado que "en los próximos días" se procederá a formalizar el contrato con la empresa adjudicataria para realizar las obras de la plaza Marrón y Camino Llano. La empresa está preparando la documentación necesaria para la firma y, de forma paralela, se están llevando a cabo los trabajos previos de planificación de la actuación.

El objetivo es que las obras puedan comenzar "a finales de octubre o principios de noviembre", ha dicho el regidor este lunes en declaraciones a los medios. En esta fase previa se está definiendo cómo se desarrollará la intervención y cuáles serán sus diferentes fases, con el objetivo de comenzar próximamente a mantener reuniones con los comerciantes y vecinos del entorno para informarles de la planificación de los trabajos.

Cabe recordar que a finales de agosto se adjudicaron estas obras a la empresa Asfaltecno Obras y Servicios SA, por un importe de 988.011,95 euros, al ser la mejor oferta de las cuatro empresas que concurrieron al concurso público.

Las obras, que tienen un plazo previsto de ejecución de 10 meses desde su inicio, se centrarán en ganar espacio para el peatón, crear nuevas zonas verdes y transformar Camino Llano en una vía más amable y accesible. Para ello, la calle se convertirá en plataforma única, con aceras más amplias y un pavimento diferenciado entre la calzada y el acerado para garantizar la seguridad de los viandantes.

La actuación en Plaza Marrón tiene como objetivo fundamental la adecuación y mejora de todo el entorno del Museo Helga de Alvear, contribuyendo a la transformación de uno de los espacios estratégicos del centro de la ciudad.

AVENIDA VIRGEN DE LA MONTAÑA

Sobre la reforma de la avenida Virgen de la Montaña, el alcalde ha explicado que la nueva licitación se llevará a cabo en las próximas semanas, después de que la empresa que resultó adjudicataria renunciara a realizar las obras por cuestiones de viabilidad económica.

"Ya he firmado la incoación del expediente para resolver el anterior contrato, y de forma paralela, el Ayuntamiento está trabajando con el equipo redactor del proyecto para incorporar la modificación de precios necesaria y poder sacar nuevamente la actuación a licitación en cuestión de semanas", ha dicho Mateos.

Asimismo, ha destacado que se trata de una actuación "imprescindible para la ciudad de Cáceres" y ha reafirmado el compromiso del Gobierno municipal con su ejecución. "Es un compromiso que tenemos con los cacereños y que, por lo tanto, vamos a ejecutar", ha señalado.