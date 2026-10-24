El PP promete un "plan de choque" para permitir el acceso al sistema eléctrico de viviendas y centros de datos

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, asiste a un encuentro con empresarios en Badajoz, a 24 de octubre de 2026. - CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

BADAJOZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha asistido este sábado a un encuentro con empresarios celebrado en Badajoz donde ha trasladado algunos de los compromisos que asumirá Alberto Núñez Feijóo en caso de ganar las elecciones el próximo 29 de noviembre, como es realizar un "esfuerzo importante" en las infraestructuras de agua, un plan de choque para facilitar los accesos al sistema eléctrico de proyectos industriales y de nuevas tecnologías, como los centros de datos, así como proteger a los agricultores y llevar a cabo una labor de desregulación, entre otras cuestiones.

Antes del encuentro, que ha organizado por la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM), en colaboración con la Cámara de Comercio de Badajoz. Nadal ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que el "resultado" de la legislatura de Pedro Sánchez ha sido "un empobrecimiento de los españoles" y que el crecimiento económico del que "presume" el Gobierno se ha basado en la entrada de medio millón de personas en España, pero no en el aumento de la productividad, de los salarios medios y de que "los españoles vivan mejor".

"Por fin tenemos una oportunidad del cambio, una oportunidad de hacer una política económica distinta cuyo objetivo central sea elevar los salarios de los españoles, cuyo objetivo final no es que todo el mundo cobre el salario mínimo, sino que se suba el salario medio", ha expuesto Nadal.

Para alcanzar estas metas, el PP se ha comprometido a aumentar la inversión, a reducir los impuestos y a "premiar el esfuerzo", al tiempo que se gasta "bien" y "en futuro". "Algo que ya lo están haciendo nuestras comunidades autónomas, como el gobierno de Extremadura que dirige María Guardiola", ha defendido el 'popular'.

A renglón seguido, ha asegurado que España ha aumentado en 200.000 euros la recaudación, ha incrementado la deuda pública en 500.000 millones de euros y que ha tenido "fondos europeos como nadie", pero que, al mismo tiempo, es "el penúltimo país de Europa en inversión pública".

"¿En qué se traduce? Se traduce que aquí, en Extremadura, todavía el tren de alta velocidad no ha llegado. Se traduce en que las vías de carretera están mal atendidas y faltas algunas de las vías esenciales. Se traduce en que no tenemos infraestructuras de agua para poder aumentar el regadío y no podemos mantener el regadío ya existente. Se traduce en que el acceso a la red eléctrica está impidiendo tanto proyectos de generación eléctrica como proyectos de vivienda, industriales o de atracción de centros de datos", ha aseverado Nadal.

Frente a estas políticas, el representante del PP ha asegurado que el candidato de su formación a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo tendrá como objetivos elevar el nivel de vida de los españoles, aumentar las inversiones, un plan de choque para permitir los accesos al sistema eléctrico en 18 meses de proyectos industriales, de vivienda, de nuevas tecnologías, etc.

También se ha comprometido a realizar un "esfuerzo importante" en las infraestructuras de agua dar protección a los agricultores agricultores y acometer una desregulación con la que eliminar "buena parte de la burocracia" para autónomos y pymes.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Al encuentro también ha asistido la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Badajoz, Teresa Tortonda, quien ha puesto el acento sobre la propuesta del actual Gobierno de financiación autonómica que contempla una "financiación adicional de más de 21.000 millones de euros", pero de la que Extremadura "no recibe absolutamente nada".

"Nosotros no estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Nosotros queremos justicia, pero tampoco queremos que nos miren y que nos digan que lo que nos van a dar es caridad. Nosotros queremos esa justicia porque Extremadura ha sido la gran olvidada y necesitamos el apoyo, indudablemente, del Gobierno de España, del nuevo presidente, del presidente Alberto Núñez Feijóo", ha sostenido Tortonda.

Tortonda también ha afirmado que en Extremadura existe un "déficit en infraestructuras de comunicación y de conectividad" y ha asegurado que "de nada sirve tener inversores" si no se puede conectar la región con el resto de España y de Europa.

"Extremadura se ha convertido en un polo de atracción de empresas de centros de datos y de empresas que quieren venir a invertir en Extremadura", ha señalado, antes de recalcar que la región "se juega" más de tres millones de euros si no cuenta con la red necesaria para poner en marcha todos esos proyectos.

JORNADA DE DIÁLOGO

El encuentro, que se ha celebrado a puerta cerrada, ha servido como espacio de diálogo e intercambio de ideas entre los representantes empresariales y Nadal, con el objetivo de trasladar las inquietudes de las empresas y los autónomos y reflexionar sobre las medidas necesarias para favorecer la actividad económica y la creación de empleo, según ha informado la Cámara de Comercio de Badajoz en un comunicado.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones de especial relevancia para el tejido productivo, como la fiscalidad empresarial, la inversión pública y privada, la productividad, la competitividad y la necesidad de contar con un marco normativo y fiscal "estable" que "aporte seguridad a las empresas y facilite la toma de decisiones a largo plazo".

Asimismo, se ha puesto el foco en las oportunidades de desarrollo económico de Extremadura, su potencial energético e industrial, la mejora de las infraestructuras y las conexiones, y la necesidad de impulsar proyectos "capaces de generar actividad económica, empleo cualificado y mayor valor añadido".