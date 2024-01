El PP recalca que "lo primero" que hizo Guardiola fue pedir reuniones con Transportes para hablar del tren extremeño

MÉRIDA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha recalcado que "lo primero" que hizo la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras su nombramiento, fue reivindicar un "tren digno" para Extremadura y pedir reuniones con el Ministerio de Transportes, que es el departamento responsable de una "infraestructura nacional".

Así se ha pronunciado Sánchez Juliá a preguntas de los medios por las críticas del PSOE extremeño, quien este lunes ha reclamado a la Junta que responda a la petición del Gobierno de Castilla-La Mancha de una reunión para abordar la situación del AVE.

En este sentido, el portavoz de los 'populares' extremeños ha recalcado que "la prisa se demuestra andando" y ha asegurado que Guardiola ha solicitado reuniones con los ministros responsables de Transportes por ser los responsables de dicha infraestructura.

"La reunión (por parte de C-LM), si se ha solicitado, entiendo que antes o después podrá celebrarse. Pero lo que tiene que hacer el Partido Socialista es reivindicar al Gobierno de España que el tren de Extremadura sea una prioridad y que no lo esté frenando el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que es lo que está haciendo ahora mismo", ha asegurado.

REAPERTURA DEL TREN RUTA DE LA PLATA

También, y sobre el tren Ruta de la Plata, Sánchez Juliá se ha hecho eco de las manifestaciones celebradas este pasado fin de semana en varias ciudades de España, toda vez que Extremadura necesita un "tren digno" que conecte a la región con Madrid y con el norte del país. "Lo necesitamos ya, sin más demora y sin más espera", ha aseverado.

"Si Extremadura no tiene buenas conexiones, si Extremadura no está conectada con Madrid, si Extremadura no está conectada con el norte de España nunca vamos a ser competitivos, nunca vamos a tener la igualdad de oportunidades que tienen otras comunidades autónomas en nuestro país. En España, en Extremadura, queremos crecer y no nos puede estar frenando un gobierno hecho de retales", ha incidido.

En este sentido, Sánchez Juliá ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nada hace para que Extremadura crezca", algo que se ha podido comprobar, ha dicho, este fin de semana, en el Convención del PSOE celebrada en A Coruña.

En este sentido, el portavoz del PP de Extremadura ha insistido en que su partido "siempre" ha reivindicado el tren Ruta de la Plata y se ha preguntado por la razón por la que no se ha unido a estas manifestaciones el PSOE.

"¿Por qué no hay un solo miembro del Partido Socialista reivindicando la reapertura del tren Ruta de la Plata y reivindicando que el próximo mes de abril se incluya la estrategia europea para que esté en 2040 y no en 2050?", se ha cuestionado.

"El problema que tiene el Partido Socialista es que no sabe si sopla o sorbe y lo que tiene que estar es reivindicando la política que beneficie a Extremadura y no defendiendo los intereses del Partido Socialista. Nosotros siempre hemos reivindicado la reapertura y yo quiero recordarles que si hoy la reapertura del tren de la Plata está en un reglamento europeo es gracias a una enmienda del Partido Popular", ha sostenido.

También, y sobre el Pacto por el Ferrocarril, Sánchez Juliá ha recordado al PSOE que fue dicho partido el "que lo mató" al dejar de "reivindicar al Gobierno de España" por las infraestructuras ferroviarias.

DECLARACIONES "EN CONTRA" DE LOS INTERESES DE EXTREMADURA

También ha criticado el portavoz del PP de Extremadura que esta pasada semana se han producido una serie de declaraciones de algunos miembros del PSOE que "van en contra de los intereses de Extremadura", entre los que ha incluido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que con sus decisiones está "retrasando" la reapertura del tren Ruta de la Plata hasta el año 2050, y al consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, que ha pedido que "se trabaje sin prisa en el AVE Madrid-Extremadura".

Ante ello, José Ángel Sánchez Juliá ha aseverado que Extremadura "no puede esperar más", ya que sus ciudadanos están "hartos de retrasos" y de "demoras". "Queremos que alguien rectifique al consejero de Fomento de Castilla-La Mancha porque es que quiero recordarle que el Partido Socialista prometió el AVE en Extremadura para el año 2010. Y sí, los extremeños sí tenemos prisa por tener un AVE, sí tenemos prisa por tener un tren digno", ha asegurado.

En este sentido, ha criticado igualmente que, ante estas declaraciones, el PSOE de Extremadura "calla" y ningún miembro de dicha formación "ha levantado la voz para defender a Extremadura frente a estos ataques de los miembros del Partido Socialista".

"Con este silencio, ya entendemos los premios de este fin de semana en A Coruña, premios al silencio, premios a la sumisión, porque de tratar los problemas de Extremadura en esa conferencia política, nada de nada, de reivindicarle al presidente del Gobierno de España un tren digno para Extremadura, nada de nada", ha asegurado.

Por ello, el portavoz del PP de Extremadura ha demandado que alguien pida disculpas por estas palabras que "vuelven a dejar de manifiesto" que Extremadura "no pinta nada" para el PSOE ni para el Gobierno de España, aunque ha añadido que, "por suerte", Extremadura ya no cuenta con un gobierno "silenciado" y "de cortijo".

"Por suerte Extremadura cuenta con una presidenta como María Guardiola, que sí que alza la voz por todos los extremeños y que va a seguir dando la batalla para que Extremadura sea escuchada, para que se conozcan las injusticias que ha sufrido Extremadura tras décadas de gobierno socialista y que se han cometido con nuestra región", ha dicho.

En este sentido, Sánchez Juliá ha puesto como ejemplo que Guardiola reclamó la pasada semana 10.533 millones de euros, una cantidad que compendia el "agravio que ha sufrido Extremadura durante los últimos años". Esta cifra, según ha insistido el portavoz del PP extremeño, es una "cifra real", "contrastada", "medida" y recogida en la estrategia ALMA, la Agenda de Liderazgo, Modernización y Avance de Extremadura,

"10.533 millones de euros es aquello que Extremadura necesita para poder converger y tener la igualdad de oportunidades con el resto de comunidades autónomas. Y ante esto nos preguntamos qué tiene que decir el Partido Socialista", ha cuestionado.

De esta forma, ha reclamado conocer "dónde va" a estar el PSOE extremeño en esta reclamación. "¿Va a estar defendiendo a Extremadura y apoyando a la presidenta María Guardiola para que los extremeños tengamos la igualdad de oportunidades que el resto de españoles? ¿O va a estar defendiendo a Pedro Sánchez?", se ha preguntado.

REDUCCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA EN DEPENDENCIA

En otro orden de asuntos, el portavoz del PP de Extremadura ha puesto en valor que el resultado de las "buenas políticas" que se están poniendo en marcha en Extremadura por parte del Ejecutivo regional presidido por María Guardiola es la reducción de las listas de espera en la dependencia.

Así, y a día de hoy, ha incidido, los extremeños esperan 29 días menos desde que presentan una solicitud para recibir la prestación por la dependencia hasta que reciben la resolución de la misma. "Algo histórico en Extremadura y que pone de manifiesto que Extremadura está 15 días de espera por debajo de la media nacional", ha destacado.

Este hecho se une, ha subrayado Sánchez Juliá, al proyecto presentado recientemente del Centro Nacional para Pacientes con ELA en la ciudad de Cáceres y que va a "mejorar las condiciones" de los pacientes pero también de sus familiares.