El PP retira la propuesta para que entre Vox en la Mesa de la Asamblea y pide que Gordillo dimita como senador

MÉRIDA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado esta mañana un escrito en el que solicita la retirada de la modificación --acordada con Vox-- del reglamento de la Cámara regional para la ampliación de la Mesa de esta institución y dar así cabida a la formación de ultraderecha en la misma.

Esta solicitud, registrada en la Asamblea, se produce después de que Vox haya dado por "roto" el acuerdo de gobernabilidad suscrito con el PP en Extremadura.

"No hay acuerdos, por lo tanto, ahora mismo eso (dar cabida a Vox en la Mesa del Parlamento regional) no es una prioridad del Grupo Parlamentario Popular, que hasta el día de ayer mantenía su palabra y su compromiso", ha señalado en rueda de prensa este viernes en Mérida, el portavoz autonómico 'popular', José Ángel Sánchez Juliá.

Al mismo tiempo, el también portavoz del Grupo Popular en la Asamblea ha pedido a Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, que dimita como senador por designación autonómica de la Asamblea y entregue su acta en la Cámara Alta al PP, que según ha dicho es al que "corresponde por el resultado electoral del año 2023".

"El señor Gordillo es senador por un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, acuerdo que ellos (Vox) mismos han roto, acuerdo que nosotros cumplimos y que en el día de hoy ya no existe porque ellos (Vox) han decidido que no hay acuerdo", ha sentenciado el 'popular', quien ha recordado, no obstante, que el acta en la Cámara Alta le pertenece a Ángel Pelayo Gordillo, aunque éste a su juicio debería de demostrar "altura de miras".

