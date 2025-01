Los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres irán a un Pleno en febrero sin que el PP tenga los apoyos cerrados

El portavoz del Gobierno local invita al PSOE a que diga si prefiere unas cuentas con sus medidas o las prorrogadas con las propuestas de Vox

CÁCERES, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres continúa adelante con la tramitación de los presupuestos municipales para 2025, de manera que la semana que viene se convocará la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y la primera semana de febrero tendrá lugar un Pleno extraordinario para aprobar las cuentas, a pesar de que el Ejecutivo en minoría del PP no tiene garantías de que puedan salir adelante.

Y es que este viernes se ha celebrado reunión del Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), para aprobar el presupuesto de este organismo autónomo como paso previo al resto de trámites, y tanto PSOE como Vox y Unidas Podemos han votado en contra, con lo que no se han logrado los apoyos suficientes para dar el visto bueno a estas cuentas.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha mostrado su sorpresa ante la postura de los socialistas, con los que se ha venido negociando las últimas semanas para incluir sus propuestas en el borrador con el objetivo de propiciar una abstención que salve los presupuestos, pero el PSOE ha pedido más tiempo para seguir negociando antes de definir su postura.

Sin embargo, el Gobierno de Rafael Mateos, considera que ya se ha dado el tiempo suficiente a las negociaciones que han concluido con la inclusión en el borrador de "la totalidad de las propuestas del PSOE", ha apuntado el portavoz, incluida la asunción del 50 por ciento del coste de las ayudas al transporte público, lo que supondrá unos 300.000 euros para las arcas municipales, y que ha sido aprobada en la Junta de Gobierno local de este mismo viernes.

Orgaz ha indicado en rueda de prensa que las negociaciones comenzaron el 13 de septiembre, fecha en la que se produjo la primera reunión con los portavoces de la oposición. En diciembre, el Gobierno presentó un borrador con propuestas de todos los grupos que después se ha complementado con más medidas apuntadas por el PSOE.

"El Partido Socialista tendrá que explicar por qué prefiere que el Ayuntamiento de Cáceres prorrogue el presupuesto que el Partido Popular aprobó con Vox a que se apruebe un presupuesto que recoge las propuestas que ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista", ha espetado.

Así, ha recordado que el borrador elaborado por el PP recoge medidas como una bajada de impuestos, la eliminación de la deuda financiera, la adquisición de suelo industrial, inversiones para mujeres, mayores, conciliación, una apuesta por la vivienda con casi 1,5 millones de euros, o mejora de servicios públicos como el mantenimiento de parques y jardines, que duplica su inversión, o el servicio de autobús urbano.

Con todo ello ya incluido en el expediente, el PP "respetó" el proceso por el que ha pasado el PSOE con la celebración de primarias y el congreso a nivel regional, pero considera que ya no hay excusas para alargar la tramitación de las cuentas.

"El Partido Socialista está atravesando un tsunami que nosotros hemos respetado y, si me lo permiten, también aguantado al máximo. Pero los cacereños ya no pueden esperar ni un segundo más, ni una semana más, ni un día más. Y esto creo que lo entiende todo el mundo", ha recalcado el portavoz.

En su intervención ha incidido en que el presupuesto "ya nació consensuado" con los grupos, y después de las navidades se ha reconfigurado el documento para seguir adaptándolo a las propuestas del Partido Socialista que considerábamos que seguían mejorando el presupuesto.

"Y ese documento fue remitido a la portavoz del Grupo Municipal Socialista sin encontrar objeción alguna por parte de los concejales del Partido Socialista, más allá de una línea de ayudas al alquiler de vivienda, que fue incluido en el documento que hoy se ha llevado a su aprobación por parte del Consejo Rector del IMAS", ha explicado.

LAS CIRCUNSTANCIAS HAN CAMBIADO

Pero "parece ser que las circunstancias han cambiado", ha subrayado Orgaz, que achaca la indecisión del PSOE local a la situación en la política nacional y lo ocurrido con el decreto ómnibus rechazado en el Congreso de los Diputados. De la misma forma, cree que la postura de Vox en el consistorio y la ruptura de las negociaciones se debe a circunstancias más allá de la política municipal.

"No sabemos si es que Santiago Abascal y Pedro Sánchez se cruzan whatsapps preocupados por lo que ocurre en la ciudad de Cáceres", ha ironizado Orgaz, que ha acusado al PSOE y a Vox de "hacer pinza" contra el PP tras lo ocurrido en la votación del IMAS este viernes.

Así las cosas, ha insistido en que el presupuesto municipal de 2025 recoge "todas" las propuestas planteadas por el PSOE, no como "una cesión", sino como "una decisión" del Gobierno local porque pueden ser beneficiosas para los cacereños, por lo que los socialistas "tendrán que explicar" su postura si no facilitan la aprobación de las cuentas.

"Que explique por qué los cacereños no van a ver mejorada a la línea 8 del autobús, por qué no van a ver las mejoras de accesibilidad, por qué no van a ver recogidas las ayudas sociales en mayor cuantía a las del año pasado, por qué no va a haber mejoras en la accesibilidad en los barrios... Todo eso nos lo tendrán que explicar en los próximos días", ha incidido.

Con todo esto, el PP llevará al Pleno extraordinario de la primera semana de febrero, los presupuestos para 2025 tal y como están configurados actualmente, algo que el alcalde Rafael Mateos ya ha comunicado a la portavoz del PSOE, Belén Fernández, a la que el PP conmina a que decida "si elige a Sánchez o a Cáceres".