La provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz ofrece diversos espacios para la acogida de refugiados ucranianos

MÉRIDA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz ha puesto a disposición de las autoridades distintos espacios para acoger a los refugiados procedentes de Ucrania.

Un ofrecimiento que el nuevo obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha realizado, ante la situación que se vive en Ucrania, al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una reunión que han mantenido este martes en Mérida.

Según ha explicado el nuevo obispo de Coria-Cáceres, "la Iglesia está siempre atenta a las necesidades de la sociedad y de los más débiles", por tanto, como Provincia Eclesiástica de Extremadura han querido sumarse con este ofrecimiento "a todas las personas y entidades que, como dice el Papa Francisco, sienten angustia y preocupación por la situación, y están poniendo todos los medios a su alcance para ayudar a quienes más lo necesitan".

Monseñor Jesús Pulido ha recordado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el Papa Francisco en su mensaje cuaresmal señala que "no podemos dejar de hacer el bien", por lo que ante la situación de guerra en Ucrania, es necesario "estar a la altura de las circunstancias", ha dicho.

"La verdad es que es algo que, yo por lo menos, no me lo creía. Me parecía algo anacrónico", ha admitido el nuevo obispo de Coria-Cáceres, quien ha explicado que "aunque venían hablando de una posible guerra, con una invasión de Ucrania, pero parecía que esto no podía suceder", ha dicho.

En ese sentido, Monseñor Jesús Pulido ha lamentado que "es algo que ya hemos aprendido que no lleva ninguna parte, que solamente genera destrucción y que nadie gana", tras lo que ha añadido que "por desgracia me parece que no aprendemos"..

"Precisamente mi lema episcopal es el ministerio de la reconciliación. Y la Iglesia es un servicio para el entendimiento entre los hombres y para llevarlos a Dios, para buscar la unidad", ha señalado el obispo de Coria-Cáceres, quien ha admitido que siente un "gran dolor" y ha instado a seguir "orando por la paz y como dice el Papa Francisco, para que culmine la locura de la guerra".

En cuanto a las instalaciones disponibles para acoger refugiados, en el caso de la Diócesis de Coria-Cáceres, se ha mencionado las de la Calle Clavellinas, el antiguo hogar sacerdotal, que dispone de 30 habitaciones, salones, cocina y otras instalaciones para la acogida de los refugiados que lleguen hasta la ciudad de Cáceres, y se ofrece a colaborar a través de las Cáritas Diocesanas en la acogida y acompañamiento.