El PSOE pide a Guardiola que no se esconda ante los "problemas" en la sanidad que ponen "en riesgo" la vida de la gente

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa en Mérida - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que dé la "cara", deje de esconderse, asuma responsabilidades y solucione los "problemas" en la sanidad pública de la región que, según advierte, están poniendo "en riesgo" la vida de los ciudadanos.

Así, ha recordado a la jefa del Ejecutivo autonómico que "gobernar no es sólo hacer vídeos en TikTok, es asumir responsabilidades, es solucionar los problemas y es tomar decisiones".

"Y cuando un gobierno no hace ninguna de estas tres cosas deja de convertirse en parte de la solución y se convierte en parte del problema", añade el portavoz socialista, quien ha reclamado a Guardiola medidas para contar con una sanidad pública "fuerte" como la que ha tenido en otras épocas la comunidad, "con profesionales suficientes, con servicios públicos de calidad y con oportunidades".

Así, y tras insistir en que el Gobierno autonómico "se esconde" ante "problemas" que sufre la comunidad y que los "niega", ha defendido que el PSOE siempre tratará de aportar "soluciones" y de "exigir siempre más".

"Ante un Gobierno que se esconde, el Partido Socialista siempre estará dando la cara. Frente a un Gobierno que niega los problemas, aquí está el PSOE aportando soluciones. Frente a un Gobierno que se conforma, el PSOE va a exigir siempre más. Y frente a un Gobierno que ha perdido la ambición, el PSOE tiene muchas ganas de hacer el trabajo que está haciendo para volver a ganar el futuro de Extremadura", ha expresado.

De este modo se ha pronunciado González Andrade en una rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha advertido de que no se puede "normalizar" la "falta de profesionales sanitarios" en Extremadura, ni que los servicios estén "al borde del colapso", ni el "escándalo" de las ambulancias este verano en la región "evitando a la Guardia Civil, cambiando rutas" y "circulando sin el permiso necesario".

Al respecto, ha reprochado que mientras que la Junta se jactó de que se recogían 500 millones de euros más en Sanidad en los Presupuestos extremeños de 2026, esto en realidad "no se está notando en la vida de la gente"; y ha insistido en que María Guardiola o bien vive "absolutamente ajena a la realidad" o "no le importa" lo que le pueda ocurrir a la comunidad, algo que a su juicio se debe a que en el actual Gobierno autonómico "no hay proyecto, no hay trabajo, no hay voluntad" y "no tiene pies ni cabeza".

(((Más información en Europa Press)))