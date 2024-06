El PSOE señala que Guardiola hace "política de escaparate" al anunciar "grandes medidas que no tienen impacto"

MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha realizado "política de escaparate" en su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Región, del que los socialistas "no es que esperarámos más, es que esperábamos algo".

"Esta tarde hemos sido testigos otra vez de la incapacidad de la señora Guardiola para proponer iniciativas reales que tengan impacto positivo en la sociedad extremeña", ha señalado Gallardo en rueda de prensa para valorar el discurso de María Guardiola.

Para el dirigente socialista extremeño, las medidas apuntadas por la presidenta extremeña han sido un "capítulo más de una obra teatral", ya que anuncia "grandes medidas que no tienen impacto", y que "no se concretan" por lo que "cuando se hacen, dan un resultado completamente contrario al que se busca" Para Gallardo, estos doce meses de legislatura del PP se han caracterizado por "trasladar un mensaje pero no trasladar un proyecto", por lo que ha considerado que la situación "irá a peor", con el "gobierno de los tres ceros, que son cero impulso político, cero equipo y cero liderazgo".

