Las reservas del Tajo bajan al 59,7 % y las del Guadiana

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MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan 6.597 hectómetros cúbicos (hm3) tras perder el 1 % de su capacidad en la última semana mientras que los del Guadiana acumulan 7.045, un 1,1 % menos, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En concreto, los embalses del Tajo han perdido 114 hm3 en la última semana, y se encuentran al 59,7 % de su capacidad total, y los del Guadiana han mermado sus reservas en 106 hm3, hasta situarse en el 73,9 %.

De esta forma, las reservas del Tajo se encuentran en un nivel inferior a los del año pasado en estas mismas fechas, cuando estaban al 69,8 %, al contrario que los del Guadiana, que han ganado casi 15 puntos porcentuales con respecto al año anterior, cuando estaban al 60,5 %.