Silvia González será la candidata del PSOE a la alcaldía de Badajoz en las municipales de 2027

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González. - PSOE DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Silvia González será la próxima candidata del PSOE a la alcaldía de Badajoz en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027, tras obtener el 63,91% de los votos en las primarias que se han celebrado este sábado.

González ha obtenido 232 votos, frente a los 131 (un 36,08%) que ha logrado la otra candidata, Concha Baños, según ha informado el PSOE de Extremadura en un comunicado. Además, se han emitido 27 votos en blanco y 2 votos nulos.

La participación ha sido del 62,82% del total de 624 militantes llamados a las urnas.