El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 27 de septiembre de 2026

Archivo - Cielos nublados en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura registrará este domingo, 27 de septiembre, cielos nublados o cubiertos y ligeros descensos en las temperaturas máximas.

En concreto, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascensos, mientras que las máximas tenderán a la baja, aunque de forma leve. En Badajoz, los termómetros se quedarán en los 35 grados, con 17 de mínima, mientras que en Cáceres descenderán hasta los 33 grados, con 19 de mínima.

En cuanto al viento, este será de carácter flojo, con intervalos de moderado, virando de sur a oeste.