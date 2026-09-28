El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 28 de septiembre de 2026

Archivo - Cielo nublado en un día de lluvia en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 28 de septiembre, cielos nubosos con precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente persistentes.

Además, por la tarde, pueden registrarse chubascos con tormentas localmente fuertes, sin descartar granizo, si bien serán "menos probables" en el extremo oriental de la comunidad. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo desde las 14,00 hasta las 21,00 horas en buena parte de Extremadura.

Las temperaturas disminuirán, un descenso que será localmente notable en las máximas de la zona este de Extremadura. En Badajoz, se espera que los termómetros alcancen los 29 grados, con 16 de mínima, y en Cáceres no superarán los 27 grados, mientras que la mínima se situará en los 16 grados.

En cuanto al viento, habrá predominio de componente sur y soplará flojo a moderado, con alguna racha fuerte o muy fuerte en zonas de tormenta.