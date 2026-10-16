El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 16 de octubre de 2026

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Archivo - Intervalos de nubes en Mérida
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Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 16 octubre 2026 5:32
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   MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este viernes, 16 de octubre, en Extremadura, cielos poco nuboso o despejado, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución que podrían dejar algunos chubascos ocasionales, incluso alguna tormenta, principalmente en el norte montañoso.

   Temperaturas con pocos cambios, de modo que los termómetros que se mantendrán en Badajoz entre los 32 y los 14 grados y en Cáceres entre los 29 y los 14 grados.

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