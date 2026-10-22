Tres detenidos por cultivar marihuana en tres viviendas del Valle del Alagón

Plantas de marihuana intervenidas en el Valle del Alagón - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de entre 41 y 57 años, en tres actuaciones diferentes, acusados de cultivar marihuana en tres viviendas del valle cacereño del Alagón.

Las tres intervenciones han supuesto la detención de tres hombres y la aprehensión de 23 plantas de marihuana en estado de floración, así como cerca de 400 gramos de cogollos que se encontraban en proceso de secado, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Las actuaciones se iniciaron cuando los agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de la existencia de plantaciones de marihuana en viviendas de una localidad ubicada en el Valle del Alagón, tras lo que comenzaron una investigación para determinar su situación exacta.

Las comprobaciones realizadas permitieron localizar tres viviendas diferentes en las que, presuntamente, se estaba cultivando la droga, por lo que durante la mañana del 26 de septiembre, los investigadores llevaron a cabo tres actuaciones diferentes en los lugares detectados.

Como resultado de las intervenciones, los agentes aprehendieron en tres patios y un garaje, un total de 23 plantas de marihuana de gran tamaño y en estado de floración, así como 395 gramos de cogollos de esta misma sustancia que se encontraban en proceso de secado en el interior de una de las viviendas.

Los propietarios de estas plantaciones, tres hombres de entre 41 y 57 años, fueron detenidos por estos hechos y se les atribuye la supuesta comisión de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de drogas.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Coria.