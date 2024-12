Unidas por Extremadura critica que Guardiola no se salió "del guión marcado por Génova" en la Conferencia de Presidentes

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "no se salió ni una coma" del "guión marcado por Génova" en la Conferencia de Presidentes celebrada este pasado viernes en Santander.

"Podía haber tenido oportunidades para demostrar que había ido allí a defender Extremadura pero las desaprovechó", ha asegurado De Miguel este lunes en una rueda de prensa ofrecida en Mérida.

Así, y en su opinión, "lo primero que tenía que haber hecho" María Guardiola era condenar las "infames palabras" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación al Salario Mínimo Interprofesional y el sector agrario extremeño.

En relación a ello, De Miguel ha considerado que el comentario de Ayuso, además de "rezumar un enorme clasismo destila una ignorancia absoluta" de lo que supone el sector primario y la subida del SMI para regiones como Extremadura, donde el "21% de las personas asalariadas se han visto beneficiadas".

Además, ha condenado que esas palabras trasladan la idea de que Extremadura es una tierra donde la "economía está subsidiada, donde los salarios son bajos y donde no hay rentabilidad", a lo que ha replicado que la rentabilidad del sector primario "es la misma en Extremadura que en Madrid que en Cataluña", con problemas "muy parecidos".

"La señora Ayuso se debería grabar a fuego que precisamente sin agricultores extremeños Madrid no podría vivir. Y sin la energía que producen nuestros campos, Madrid tampoco podría subsistir", ha asegurado.

"PERLAS" DE GUARDIOLA QUE MUESTRAN SUS "MENTIRAS"

También ha afeado a Guardiola que, durante la Conferencia de Presidentes, dejase "caer algunas perlas" que muestran su "incoherencia y sus mentiras".

Así, y sobre la Ley de Vivienda, ha criticado que la presidenta extremeña sostuviera que, por dicha norma, estaba aumentando el precio de la vivienda y de los alquileres, lo que es una "falacia absoluta".

"La ley de vivienda no se ha aplicado en ninguna comunidad autónoma y en la única comunidad autónoma donde se ha aplicado, que es en la comunidad catalana, se ha bajado el precio del alquiler", ha afirmado.

También, y sobre la política migratoria, Irene de Miguel ha criticado que Guardiola afirmase que era "insuficiente" mantener que dicha política se quedase básicamente en el reparto de personas por comunidades autónomas y que lo que había que hacer eran "políticas en los países de origen".

Algo que, en opinión de la portavoz de Unidas por Extremadura, es de una "hipocresía absoluta" ya que "lo primero" que hizo Guardiola al llegar a la Junta fue "cargarse" la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo.

EXIGE UNA DISCULPA A LA CONSEJERA DE SALUD

Por otra parte, Irene de Miguel ha exigido una "disculpa" y una "rectificación" a la consejera de Salud, Sara García Espada, respecto a sus declaraciones por la falta de médicos en el Valle del Jerte y en las que culpó a los vecinos de ser unos "agresores".

Así, y en su opinión, en lugar de ello, García Espada debería haber asumido su "incapacidad para acabar con la falta de profesionales sanitarios en las zonas rurales". "Nos parece absolutamente deleznable que esconda su incapacidad acusando a los vecinos y vecinas que lo único que hacen es exigir una sanidad pública de calidad en sus pueblos", ha apuntado.

En este sentido, además ha tachado de "sumamente indignante" que Guardiola "saque pecho de haber bajado los impuestos" y resulta que Extremadura no tiene "médicos en las zonas rurales".

FUTURO DE MUFACE

En otro orden de asuntos, y preguntada por los medios por el futuro de Muface, Irene de Miguel ha condenado el "chantaje" al que las aseguradoras están sometiendo al Estado, algo que, en su opinión, "no debería permitirse".

Asimismo, De Miguel ha considerado que es un "poco incoherente" que los funcionarios acudan a la sanidad privada con dinero público, ya que eso "no beneficia a la sanidad pública" y a eso ha unido que se abre una oportunidad para mejorar la sanidad pública con la posible llegada de los mutualistas.

No obstante, la portavoz de Unidas por Extremadura ha reconocido que la situación actual genera "mucha incertidumbre", toda vez que hay personas que están en tratamiento y a las que se les están anulando citas.

ENMIENDAS PARCIALES A LOS PGEx

Asimismo, y a preguntas por las enmiendas parciales que el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura presentará a los PGEx, De Miguel ha avanzado que su grupo agotará el plazo de presentación, que termina el miércoles.

En esta línea, ha asegurado que está recibiendo muchas propuestas de muchos municipios sobre necesidades que son "prioridades", algunas de las cuales lleva "años defendiendo" Unidas por Extremadura.

"No sabemos qué grado de consenso y de acuerdo quiere tener el Partido Popular con los grupos parlamentarios pero no tienen mayoría absoluta y veremos a ver si este año aprueban más que cero", ha aseverado, toda vez que el pasado año las cuentas no incluyesen ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición.