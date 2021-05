La vacunación de la franja de 49 a 40 años en el área de salud de Cáceres comenzará a principios de junio

El gerente del área de salud pide a la población que adapte las vacaciones de verano a su cita de vacunación

CÁCERES, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente del área de salud de Cáceres, David Zambrano, ha avanzado este miércoles que la previsión del Servicio Extremeño de Salud (SES) es que las personas de 49 a 40 años pueden empezar a vacunarse "a principios de junio", aunque todo depende de las dosis que vayan llegando.

De momento, continúan en el Palacio de Congresos de Cáceres las vacunaciones masivas y hoy han sido citadas personas nacidas en los años 1969 y 1970, y la idea es "intentar acabar con la década de 50 a 59 años, si no es a finales de mayo, pues a principios de junio", ha dicho.

Por ejemplo, hoy pasarán por el centro de vacunación de la capital cacereña unas 1.000 personas y solo se vacunará en horario de mañana, cuando otras jornadas han llegado a ser citadas hasta 3.500 personas a lo largo del día, dependiendo del número de vacunas disponibles.

Zambrano, que ha visitado este miércoles el centro de vacunación junto al alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que "lo más probable" es que se haga un llamamiento masivo para las personas de la franja de 50 a 59 años que no hayan sido localizadas, al igual que se ha realizado con el resto de la población ya vacunada.

"Todavía no tenemos decidido el día pero cuando lo tengamos lo comunicaremos y le daremos difusión", ha subrayado el gerente del área de salud de Cáceres, que ha añadido que "siempre han funcionado muy bien esos llamamientos" para terminar con las décadas de cada franja. Como se ha hecho anteriormente se comunicará el día exacto y la franja horaria en la que se tiene que acudir.

Respecto a las segundas dosis de los profesionales esenciales menores de 60 años que recibieron la primera de AstraZeneca, ha explicado que todavía no se ha empezado a vacunar pero se está organizando el sistema para "los próximos días". A todos ellos se les citará de nuevo para ser vacunados con Pfizer y si no quieren recibir esta vacuna, "previo consentimiento informado, se les vacunaría con AstraZeneca".

Se trata de un consentimiento escrito elaborado por el Ministerio de Sanidad y adaptado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura. En el caso de que la persona lo firmase porque prefiere volver a ser inoculada con la dosis de la vacuna anglo-sueca se le "volverá a citar dos o tres días más tarde", ha dicho Zambrano a preguntas de los medios sobre este asunto. "No tendrá que esperar mucho más porque hay que cumplir los plazos", ha zanjado.

VACUNACIÓN EN VERANO

A la pregunta de si está prevista la posibilidad de que en verano muchas de las personas que sean llamadas a vacunarse pueden estar lejos de la región disfrutando de sus vacaciones estivales, el gerente del área de salud ha respondido que el Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene preparado el contingente del personal para cubrir todas jornadas y no interrumpir esa campaña de vacunación masiva.

Otra cosa es que no se sabe dónde estará la persona cuando se le llame, por lo que ha pedido que "tendrá que adaptarse" a la citación porque "sería imposible tener que adaptar el calendario a cada persona en función de sus vacaciones", ha dicho en relación a la segunda dosis de la vacuna, de la que ya se fija la fecha cuando te ponen la primera.

Respecto a la primera dosis, Zambrano ha indicado que si no se puede acudir a la citación por año "habrá que rescatar a la persona en el llamamiento de final de cada década", ha aclarado, en alusión a los barridos que se hacen de vacunación sin cita para acabar con cada década.

ERROR EN LA VACUNACIÓN

Al ser preguntado por cómo se encuentran las 94 personas menores de 60 años pertenecientes a colectivos esenciales que fueron vacunadas por error con AstraZeneca, ha explicado que todas se encuentran bien y no ha habido reacciones adversas. El SES habilitó unos teléfonos con disponibilidad las 24 horas para que avisaran ante cualquier tipo de incidencia y, además, un equipo de profesionales ha estado llamándolos para ver si había algún problema. "Han pasado las dos semanas y todo está bien", ha sentenciado.

No obstante, la investigación que abrió el SES para conocer qué falló no está todavía cerrada, según ha dicho Zambrano, que ha indicado que cuando se tenga la conclusión se dará a conocer.

En cuanto a la situación de la evolución de la pandemia tanto en el área de salud, que abarca unos 17 municipios y a 200.000 habitantes, como en la capital cacereña "ha mejorado bastante" en la incidencia de casos como en otros parámetros.

"Eso no quiere decir que esto se haya acabado ya porque todavía, por desgracia, tenemos cinco pacientes hospitalizados y tres de ellos en la UCI y hasta que no esté la mayor parte de la población vacunada, hay que seguir todavía las recomendaciones anticovid", ha subrayado.

El hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, que se preparó por si tenía que acoger pacientes, sigue con todos los equipos tanto técnicos como de personal sanitario preparados porque no se ha desmontado nada por si, en algún momento, hace falta un mayor contingente de hospitalización. "No lo vamos a desmontar pero creemos y esperamos que no se vuelva a abrir", ha concluido.

RETO DE ORGANIZACIÓN

Por su parte, el alcalde cacereño Luis Salaya, se ha congratulado del ritmo de vacunación en el Palacio de Congresos donde se ha desplegado un dispositivo que "era un reto importante de organización". "Está saliendo todo muy bien y queríamos venir a agradecer de primera mano a los profesionales el buen trabajo que han hecho durante la pandemia y durante la vacunación", ha dicho.

Salaya ha resaltado la "gestión eficaz y positiva" que ha llevado a cabo el SES en esta campaña de vacunación, y ha recordado que la incidencia acumulada en la ciudad sigue a la baja con 44 casos a los 14 días por cada cien mil habitantes y alrededor de los 12 contagios a los 7 días.

"Los datos no solo están muy bien, sino que mejoran a muy buen ritmo y la semana que viene veremos datos muy bajos porque aparecemos en la tabla en color amarillo, lo cual es una alegría después de haberla visto tanto tiempo de rojo", ha manifestado el regidor, que incide en la vacunación va surtiendo efecto.

No obstante, ha insistido en que hay que seguir siendo prudentes y respetar las normas para "no tener que lamentar ningún susto", ha dicho, al tiempo que ha animado a la población a que acuda a vacunarse en su llamamiento.

A la pregunta de si la evolución de la situación podría llevar a un relajamiento de las medidas, Salaya ha insistido en que es la Junta de Extremadura la que decide las normas de forma homogénea en todo el ámbito territorial y "hay que ir al ritmo que marca Extremadura". "Vale la pena esperar un poco y evitar que tengamos rebrotes", ha concluido.