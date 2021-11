Vergeles confía en no volver a las restricciones y pide prudencia ante el aumento de la movilidad en las próximas fechas

CÁCERES, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, confía en no volver a las restricciones por el aumento de contagios por coronavirus ya que, ahora mismo, la pandemia en la región está controlada pero la situación podría cambiar de cara a las próximas fechas con el aumento de la movilidad y la celebración de festejos.

Ante esta previsión, la Junta va a iniciar una campaña de información a la ciudadanía y una llamada a la responsabilidad. Para ello se han mantenido reuniones con el Consejo Regional del Comercio y la próxima semana se celebrarán con el sector de la hostelería y el turismo para pedirles colaboración y que se extremen las precauciones de cara a los periodos de "máxima movilidad" que se avecinan con el 'black friday', que se celebra, el 26 de noviembre, y el puente de la Constitución.

Vergeles ha pedido que se sigan cumpliendo las reglas de las 6M (mascarilla, limpieza de manos, metros de distancia, maximizar la ventilación, minimizar los contactos y reducir la movilidad) para poder mantener unas cifras de incidencia como las actuales con "ligeras fluctuaciones".

Así, ha recordado que el año pasado en Navidad se sufrió una nueva ola de la pandemia con la diferencia de que "la gente no estaba vacunada" pero ha recordado que estas fechas son las de máximo periodo de movilidad, y este año se ha adelantado debido a las noticias sobre un posible apagón, la falta de suministros, la supuesta huelga de transportistas o que "cada vez se ponen antes las luces de Navidad".

"Todo esto incita a que haya más movilidad y que se adelante", ha subrayado el responsable de la Sanidad extremeña, que ha incidido en mantener la regla de las 6M, que "no se produzcan aglomeraciones" y que en las comidas de empresa no nos dejemos llevar por "cosas que en estos momentos no podemos hacer... porque hay un virus que se ha venido a vivir con nosotros", ha dicho a preguntas de los medios sobre este asunto antes de inaugurar el Curso Internacional sobre la Articulación Temporomandibular, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) de Cáceres.

Ahora mismo, la situación de la pandemia en Extremadura es de una incidencia con una "levísima tendencia al incremento" que surge por los brotes activos, que hay que atajar. Los brotes están evolucionando bien pero los contactos suelen positivizar a los pocos días por lo que se registra un pico de incidencia pero esos casos repercuten en el aumento de la incidencia acumulada. "Esto va a seguir así, irá en forma de picos y valles y lo que tenemos es que controlar la gravedad", ha dicho.

VACUNAS CADUCADAS

En cuanto al número de vacunas que se han caducado, el consejero a dicho que desconoce la cifra exacta en la región pero se ha intentado hacer una gestión "muy responsable" con el trabajo de los responsables sanitarios, del que se ha sentido "satisfecho". "Ojalá hubiesen sido cero, pero ha sido un proceso muy complicado y, dentro de la situación, afortunadamente, hemos tenido pocas dosis caducadas", ha dicho.

A la pregunta de qué porcentaje de enfermos graves son los que no estaban vacunados, Vergeles ha respondido que a nivel nacional sí representa una cifra importante, pero a nivel regional no se ha hecho todavía ese estudio.

Lo que sí se está investigando es la eficiencia de las vacunas porque interesa más saber "cuál es el rendimiento de la vacuna que cuántos de los que han ingresado estaban vacunados" y, según el último estudio, en más de un 60% de la población "se ha evitado la enfermedad grave" por lo que "la vacuna tiene su efectividad".