Vox acusa a Guardiola de no atreverse a "dar la cara" ante los ganaderos y agricultores extremeños

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y el candidato de su formación a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, han afeado el "abandono absoluto" de, a su juicio, la presidenta extremeña, María Guardiola, hacia el mundo rural, a la par que la han acusado de "vivir de los problemas del campo en lugar de solucionarlos".

"Ayer veía a Guardiola decir que ellos defendían el mundo rural, la caza, el toro... Yo creo que no tiene narices de hablar con los agricultores y ganaderos a explicárselo", ha considerado Buxadé en declaraciones a los medios este domingo en Plasencia, para agregar que, a ojos de Vox, se trata de una administración que "piensa exclusivamente en cómo perjudicar".

En esa línea, el eurodiputado ha considerado que PP y PSOE se han sentado en Bruselas para perjudicar al sector primario, asegurando que, aunque "le echan la culpa a Bruselas" son "ellos mismos" quienes "han criminalizado" a agricultores y ganaderos.

"En pocas semanas se va a consumar una nueva estafa: el acuerdo Mercosur, que va a ser el golpe definitivo a la ganadería en Europa y en Extremadura", ha señalado Buxadé añadiendo que serán 'populares' y socialistas quienes "tengan que dar explicaciones a los ganaderos de España cuando tengan que cerrar sus explotaciones".

