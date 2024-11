Vox dice que no tiene "ningún acuerdo cerrado" con la Junta y estudiará si formula enmienda a la totalidad o no

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha reiterado que su partido no tiene "ningún acuerdo cerrado" con la Junta sobre los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2025 y que, por tanto, "no hay ninguna obligación de ningún tipo" para apoyarlos.

En consecuencia, ha añadido que será a partir de ahora, y una vez que su formación analice "al detalle" las cuentas presentadas por el Ejecutivo regional, cuando determine si presenta o no enmienda a la totalidad a las mismas o las deja pasar hasta el trámite de enmiendas parciales.

En todo caso, sí que ha adelantado que a Vox sí que le "agradan" algunos de los puntos de los PGEx 2025 presentados este miércoles por la consejera de Hacienda, Elena Manzano, por tratarse de cuestiones que el partido ha venido exigiendo "no sólo hace poco, sino durante toda la legislatura", aunque también hay "algunos otros puntos que no agradan tanto" a la formación.

"Hay algunos puntos que nos agradan, son algunos de los puntos que nosotros hemos exigido, no sólo hace poco, sino durante toda la legislatura, nos agrada. Pero hay algunos otros puntos que no nos agradan tanto. Tenemos que entrar al detalle y, una vez que entremos al detalle, evaluaremos si el global nos parece correcto para hacer una enmienda a la totalidad o vamos a enmiendas parciales", ha señalado en rueda de prensa en la Asamblea tras la presentación de los PGEx 2025 este martes en la Cámara regional por parte de la consejera de Hacienda.

En este sentido, Fernández Calle ha afirmado que Vox "no" sabe cómo actuará desde este momento de cara a dichas cuentas hasta estudiarlas "en profundidad". "No tenemos, ni mucho menos, decidido cuál va a ser el sentido ahora mismo de lo que hagamos en un futuro inmediato", ha sentenciado.

LAS PROPUESTAS TIENEN QUE ESTAR REFLEJADAS

Así, ha afirmado que para que el Grupo Parlamentario Vox apruebe los PGEx 2025 tiene que ver "reflejadas" en las cuentas sus propuestas, "evidentemente en fondo y en forma, y con la profundidad en las que las hemos presentado", ha dicho.

"Si nosotros damos el sí, no va a ser solo el sí a unas cuentas económicas, va a ser también el sí a una parte política y a unas políticas que habría que implementar durante el año 2025", ha incidido, al tiempo que ha reconocido que hay "algunas cosas" en la exposición de la consejera que "gustan" a Vox.

"Nos gusta, por ejemplo, el aumento en la partida de sanidad, un aumento que es mayor porcentualmente al global del porcentaje que ha subido el total de los presupuestos. También nos gusta la partida de educación y también nos gusta, por ejemplo, la partida que ha detallado la consejera en cuanto a las ayudas a la natalidad", ha explicado.

Se trata estos, según ha indicado, de tres ejemplos que son, además, "una de las propuestas de las condiciones que ha puesto Vox encima de la mesa", que ha "exigido que se tuvieran en cuenta" y que ha "defendido" durante el año y medio que lleva con representación en la Asamblea de Extremadura.

PREOCUPA EL GRADO "ÍNFIMO" DE EJECUCIÓN

Al mismo tiempo, Fernández Calle ha reconocido que le "preocupa muchísimo" a Vox el "ínfimo" grado que hasta ahora se ha llevado a cabo de ejecución del presupuesto del 2024.

"Desde luego, no es un buen referente de cara a los presupuestos del 2025", ha dicho, porque "el eslogan que ha utilizado el Gobierno de manera machacona desde hace un par de meses, que son los presupuestos más altos de la historia de Extremadura, que son los presupuestos mejores para Extremadura, es simplemente eso, un eslogan, si luego esas partidas que se presupuestan no se ejecutan y, por lo tanto, no llegan a los ciudadanos y no benefician en el día a día a los ciudadanos. Se queda realmente en una frase hueca y en un eslogan, simplemente".

También ha añadido que ha habido "otros asuntos" que "preocupan profundamente" en la presentación que ha hecho la consejera de Economía y que, según ha dicho Vox los deja "para una posible posterior enmienda o, si se da, una posible posterior negociación con el Gobierno".

"Son algunas cosas que no hemos visto reflejadas, aunque insisto que también es simplemente un avance lo que ha hecho la consejera, que no hemos visto reflejadas y que sí que estaban, por ejemplo, en los 60 puntos a los que siempre nos referimos del acuerdo de gobernabilidad", ha añadido.

ESTUDIARÁN LAS CUENTAS

En este marco, el portavoz de Vox ha apuntado que su partido estudiará "en detalle" y "en profundidad" las cuentas antes de decidir sus siguientes pasos.

"Como hemos avanzado ya y como no puede ser de otra manera, estudiaremos en detalle las cuentas, estudiaremos en profundidad esas cuentas, que evidentemente hoy simplemente ha sido una presentación por parte de la consejera, y una vez que ese detalle lo tengamos claro, decidiremos si apoyar o no definitivamente el presupuesto", ha indicado.

Al mismo tiempo, ha señalado que a su partido le parece en todo caso "una falta de responsabilidad" que la Junta presente los PGEx 2025 "con un grupo parlamentario, en este caso, que sustenta al gobierno en minoría y sin tener cerrado un acuerdo con, parece ser, ningún grupo parlamentario que haga que estas cuentas salgan adelante".