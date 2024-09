Vox insiste a la Junta en que sin que le facilite el Presupuesto "completo" no podrá aportar ni ver si puede apoyarlo

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Extremadura se mantiene en su planteamiento de que sin que la Junta le facilite el Presupuesto "completo" de la comunidad (PGEx) para 2025 que ha elaborado el Ejecutivo autonómico no podrá estudiar el mismo, ni por tanto realizar "aportaciones" u "observaciones", ni en su caso determinar si puede o no apoyarlo.

De este modo, la formación se mantiene en su planteamiento difundido en los últimos días relativo a la negociación de las cuentas autonómicas, después de que este lunes se haya celebrado en Mérida la segunda ronda de reuniones convocada por la Junta con los grupos parlamentarios para intentar recabar apoyos para sacar adelante los PGEx 2025.

Tras este segundo encuentro, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, ha insistido así en que su formación necesita conocer los PGEx 2025 elaborados por la Junta "en su totalidad" porque "no puede haber ningún avance sobre algo que se desconoce", y ha afirmado que, en consecuencia, "la pelota está en su tejado" (del Ejecutivo autonómico).

Con ello, preguntado por los medios sobre si las negociaciones Junta-Vox continúan sin avances, ha dicho: "Nosotros siempre estamos dispuestos a reunirnos. Tengo una paciencia franciscana, y siempre estoy a disposición de todo el mundo para mejorar la vida de los extremeños dentro de nuestra postura".

"Es que no puede haber ningún avance sobre algo que se desconoce. Sobre lo que desconozco no podemos llegar a ningún acuerdo ni mejorar lo que no conocemos. Es que es una cuestión de pura lógica. No me puedo mover de lo que digo, cualquiera que nos escuche lo comprende perfectamente", ha insistido.

