Vox reprocha a Guardiola que se echase "en brazos" del PSOE y dice estar preparado para un adelanto electoral

MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha señalado que si la comunidad no cuenta con unos presupuestos (PGEx) para 2025 es "responsabilidad única" del Gobierno de María Guardiola que no ha sido capaz, ha dicho, de acordarlos con ningún grupo y que, además, ha practicado un "juego" de "trilerismo político" al "echarse en brazos" del PSOE para intentar sacarlos adelante.

Así, ha considerado que la retirada de los PGEx por parte de la Junta evidencia un "fracaso por completo" del Gobierno de Guardiola, que a su juicio "no sabe por dónde salir" ahora; y ha señalado que si se convocasen elecciones anticipadas en la región Vox está "preparado políticamente" para afrontarlas.

En rueda de prensa ofrecida este jueves en la Asamblea junto a sus otros compañeros diputados de Vox, Gordillo ha incidido así que Guardiola "no sabe cómo salir del fracaso" y de la "traición" que ha practicado a los extremeños, jugando "a dos bandas" con el PSOE para intentar sacar adelante las cuentas regionales; y ha destacado la "seriedad" con la que su formación afronta las negociaciones y lleva a cabo la defensa de sus principios y mandatos de sus votantes.

"Un adelanto electoral a nosotros no nos preocupa en absoluto políticamente, pero naturalmente que no es beneficioso para Extremadura", ha declarado el diputado de Vox, quien ha remarcado la "seriedad" de Vox. "Al final, la seriedad, el apego a los principios, no traicionar a los votantes compensa... y nosotros no somos un partido cortoplacista", ha aseverado.

Gordillo ha considerado así un "fracaso sin paliativos basado en una traición a los votantes extremeños" la retirada por parte del Gobierno de Guardiola de los PGEx 2025; al tiempo que ha afirmado que con lo ocurrido en las negociaciones se ha evidenciado que "el PP se siente mucho más cómodo con el PSOE que con Vox".

(((Más información en Europa Press)))