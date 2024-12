Vox subraya que "no hay ningún pacto de momento" y el PP le recuerda que amenaza con cuestiones no presupuestarias

MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha subrayado que "no hay ningún pacto de momento" entre su partido y el PP para la aprobación de los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2025, aunque por parte de su formación "la mano sigue tendida" siempre y cuando se cumplan sus "condiciones".

"A día de hoy no hay pacto, o sea, ni oculto ni medio pensionista, no hay pacto. No sé qué pasará mañana o pasado o después de Navidad, pero no hay ningún pacto de momento", ha espetado aprovechando su turno final del debate de una propuesta de ley de su grupo planteada este jueves en el pleno de la Asamblea para introducir mejoras en materia de policías locales en la comunidad.

Fernández se ha pronunciado así después de que, durante el debate de dicha iniciativa, el diputado del PP Hipólito Pacheco se haya referido a que "nadie tiene más motivos que el PP para votar en contra de una propuesta de Vox" después de que "está amenazando con no permitir el presupuesto del año 2025 por una cuestión que no es presupuestaria y que no es competencia de la Junta de Extremadura", en alusión a la inmigración.

Tras estas palabras del diputado 'popular', el portavoz de Vox ha recordado que el PP tiene 28 diputados en la Asamblea y su partido cinco, por lo que "para llegar a una mayoría hay que sumar 33 y hay que tener ganas de llegar a un acuerdo y hay que ceder y hay que hablar, no hay que imponer".

En este punto, y tras pedir a los 'populares' que sean "conscientes" de la situación parlamentaria de cada uno, Fernández Calle ha añadido que en todo caso la "mano" de Vox "sigue tendida" para negociar los Presupuestos de la comunidad para 2025 "siempre que evidentemente se cumplan una serie de condiciones o un marco" que es el planteado por la formación de ultraderecha.

Cabe apuntar, asimismo, que antes de estas afirmaciones de Fernández Calle, en su turno de intervención durante el debate de la propuesta de ley sobre policías locales, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha indicado que "nadie tiene más motivos que el PP para votar en contra de una propuesta de Vox", después de que "está amenazando con no permitir el presupuesto del año 2025 por una cuestión que no es presupuestaria y que no es competencia de la Junta de Extremadura", en alusión a la inmigración.

Ha recordado Pacheco también que Vox, además de "deslealmente romper" el Gobierno de coalición, tumbó el decreto de medidas fiscales de la Junta en materia de vivienda.