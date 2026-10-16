Vox subraya que en los PGEx 2027 se "nota" su presencia y remarca que defenderá "primero siempre" a los nacionales

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en rueda de prensa para valorar los PGEx 2027 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha subrayado que en el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2027 se "nota" la presencia de su partido en el gobierno regional, y ha remarcado que estas cuentas encierran "exactamente la misma línea" que las de 2026, en el sentido de una defensa "primero siempre" de los nacionales.

"Estos presupuestos de 2027 llevan exactamente la misma línea que los presupuestos de 2026 y, por tanto, como se sabe, para Vox primero siempre son los nuestros y así lo van a seguir siendo", ha indicado sobre unas cuentas que "demuestran" que los "compromisos" de su partido "se traducen en partidas concretas".

Así, tras incidir en que "cuando Vox gobierna, se nota", Checa ha destacado que los de 2027 son unos presupuestos que, en línea con lo que defiende Vox, "bajan impuestos, apoyan a las familias, protegen el campo, fortalecen los servicios públicos, y ayudan a quienes trabajan, emprenden y generan riqueza".

En rueda de prensa tras el registro este viernes de los PGEx 2027 en la Asamblea, ha considerado de este modo que los de 2027 son unos presupuestos "todavía mejores que los de 2026", después de que "en apenas seis meses de gobierno de Vox, aquí en Extremadura, se ha conseguido una bajada acumulada de un punto en el IRPF".

(((Más información en Europa Press)))