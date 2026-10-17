Activo un incendio forestal en Forcarei (Pontevedra) que supera las 20 hectáreas quemadas

PONTEVEDRA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal permanece activo en Forcarei (Pontevedra) desde altas horas de la madrugada de este sábado y ha calcinado hasta ahora una superficie de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural.

El fuego fue declarado a las 05.58 horas en la parroquia de San Miguel de Presqueiras. Por ahora, para su extinción se ha movilizado a un técnico, siete agentes, seis brigadas, ocho motobombas, dos palas, un avión y tres helicópteros.

Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Al mismo tiempo, también está disponible para su descarga 'ALume', la aplicación para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia.