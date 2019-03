Publicado 26/03/2019 18:08:39 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CC.OO.) afirma que "la improvisación es la única política de la Xunta" contra los incendios forestales, en un contexto en el que varios fuegos afectan a diversos puntos de la geografía gallega.

"Pese a que llevamos ya dos semanas de elevadas temperaturas para esta época del año y bajas precipitaciones, la Administración autonómica esperó hasta el 24 de marzo para decretar la prohibición de quemas", critica.

Así, el sindicato señala que "no es nada nuevo" que se registren fuegos en pleno marzo y recuerda el "voraz" incendio que a finales de ese mes en 2019 asoló As Fragas do Eume.

A su juicio, la Xunta "se empeña en atrasar lo máximo posible la entrada en vigor de las medidas de prevención". Por ello, insta al Gobierno gallego a realizar una "adecuada planificación" del operativo contra incendios, mediante un diálogo "real y honesto" con los agentes sociales, con "margen de tiempo suficiente" y dotación "adecuada" de recursos humanos y técnicos.