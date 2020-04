Ciudadanos pide "soluciones" para el sector vitivinícola, con "peligro" de perder la cosecha

La DO Rías Baixas advierte de que no les han aceptado ERTES que sí les validaron a la DO de Rioja y piden equipos de protección

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos Galicia, Beatriz Pino, ha manifestado este jueves que el sector vinícola "necesita soluciones ante la incertidumbre actual", ya que está sufriendo ya las consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirus.

Lo ha expresado después de mantener una reunión telemática con el secretario general de DO Rías Baixas, Ramón Huidobro, un encuentro en el que, según ha informado la formación naranja, también ha contado con Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, y Mari Carmen Martínez Granados, diputada nacional de Ciudadanos.

Esta reunión ha servido para conocer las preocupaciones de este sector tan importante para Galicia, que supone en Galicia una producción de 10 millones de litros.

"Somos muy conscientes de la preocupación que vive este sector, y en concreto esta Denominación de Origen que cuenta con más de 180 bodegas, 5.000 viticultores y que exporta cerca del 30% de sus ventas a países como Alemania, Estados Unidos y Japón", ha explicado Beatriz Pino.

La responsable de la formación liberal en Galicia y miembro de la Ejecutiva Nacional de Cs también destacado "la enorme preocupación e incertidumbre de las bodegas ante lo que se avecina". "No saben cuándo se va a volver a abrir el mercado, y especialmente la cadena Horeca de distribución, vital para este sector, de la que dependen muchas de sus ventas", ha lamentado.

Pino ha asegurado que una de las grandes preocupaciones de este sector es que el vino se quede en la viñedo, como consecuencia también de la "falta de mano de obra para la vendimia dadas las circunstancias de confinamiento de los temporeros y trabajadores de las viñas", con el peligro de que esto pueda llegar a romper la cadena de producción. "No pueden perder dinero y necesitan proteger el precio de uva", ha advertido.

El sector, según explica Cs, ha apuntado que seguramente tenga que adelantar la vendimia a finales de julio o agosto y piden mascarillas y EPIS para poder trabajar.

Por otro lado, también han trasladado que muchos trabajadores comerciales de las bodegas de esta DO han pedido poder acogerse a los ERTES y han señalado que "no se los han aceptado", como sí han hecho a comerciales de la DO Rioja o Ribeiro.