Controlado un incendio en Navia de Suarna (Lugo), que afecta a más de 30 hectáreas

LUGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que un incendio forestal registrado en el ayuntamiento lucense de Navia de Suarna, en la parroquia de Cabanela, ha sido controlado a as 21,00 horas del viernes.

En concreto, el fuego se inició a las 19,23 horas del pasado miércoles y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de 31 hectáreas.

En su extinción se han movilizado cuatro técnicos, 16 agentes, 29 brigadas, 25 motobombas, dos palas, tres aviones y 4 helicópteros.