Ecoloxistas denuncian o "desprezo" da Xunta ao Consello Forestal após aprazar a reunión sobre o PLADIGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

A Federación Ecoloxista Galega (FEG) denunciou o "desprezo" da Xunta ao Consello Forestal Galego ao aprazar a reunión na que se lle ía a presentar, por parte da Consellería do Medio Rural, o Plan de Prevención e Defensa contra vos Incendios Forestais (PLADIGA) 2024.

A Federación denunciou que a reunión prevista para o pasado 26 de abril cancelouse e aínda non se fixou unha data para a nova reunión. Así mesmo, sinalou que esa presentación é habitualmente "unha 'performance' para simular unha participación" que realmente non é eficaz, debido a que o PLADIGA trasládase ao sector con "escasa anticipación".

Con todo, a FEG denunciou que este ano a Xunta "foi un paso máis aló", xa que o PLADIGA 2024 foi aprobado polo Consello da Xunta e presentado aos medios antes da data fixada para a reunión co Consello Forestal. "O desprezo da administración por calquera opinión ou achega dos sectores implicados e interesados na xestión forestal, e preocupados polo avance dos incendios forestais, é absoluto", proclamaron desde a Federación Ecoloxista Galega.

En calquera caso, este colectivo sinalou que, polos datos que se fixeron públicos a través dos medios de comunicación, á marxe de "certas modificacións e melloras", "o novo Plan parece no fondo unha copia dos anteriores", que adoecían de carencias e problemas como a descoordinación. "A consecuencia que podemos sacar disto é que os incendios que produzan no que queda de ano serán tamén como os que se produciron en anos anteriores, dependendo das variables meteorolóxicas", engadiron.

Nese sentido, a FEG tamén criticou que a Xunta non afronta a realidade de que chegou "a era dos megaincendios", determinados polos efectos do cambio climático. Respecto diso, criticou que a administración galega dedica millóns de euros de diñeiro público para afrontar o aumento de combustibilidade no monte, un problema que "ela mesma promove" coa expansión de especies pirófitas.

A Federación lembrou que o Plan Forestal Galego propón reducir a superficie de eucalipto, pero a Xunta "favorece" a expansión de novos demandantes de madeira, como The Navigator Company ou Altri. "Está a promoverse un monte cada vez máis combustible", advertiron os ecoloxistas.

Finalmente, a Federación Ecoloxista Galega mostrou a súa "alarmar" pola "falta de previsión, deixamento da administración e desprezo polos membros do Consello Forestal", así como por "a falta, aínda hoxe, dunha política integral de loita contra o lume". "Ante esta mala política, non queda máis que desexar que teñamos unha primavera con mal tempo, un verán chuvioso, un outono invernal e un inverno no que apenas vexamos o Sol", sentenciaron.