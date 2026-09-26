Estabilizado el incendio de Calvos de Randín tras arrasar 460 hectáreas y extinguido el fuego de Manzaneda

Varios bomberos trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 en el incendio de Calvos de Randín (Ourense) como "medida preventiva" - Adrián Irago - Europa Press

OURENSE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal del municipio de Calvos de Randín (Ourense) quedó estabilizado cerca de la medianoche entre el viernes y el sábado tras arrasar 460 hectáreas.

Este fuego, iniciado en la parroquia de Randín el pasado jueves, obligó a activar la Situación 2 --ya desactivada-- por su proximidad al núcleo de As Meaus, en el municipio limítrofe de Baltar.

En las tareas de extinción han participado de forma acumulada: 11 aviones, 10 helicópteros, 47 brigadas, 43 agentes y 29 motobombas, entre otros.

Por su parte, el fuego de Manzaneda, parroquia de Reigada, quedó extinguido en la noche del viernes. El fuego se inició en la madrugada entre el jueves y viernes. Finalmente, quemó 13,8 hectáreas, casi todo de monte raso.