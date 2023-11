El Parlamento insta a la Xunta a incluir la madera en la construcción del 20% de nuevos edificios

La Cámara también demanda un plan estratégico de fomento y gestión de las masas coníferas



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha instado a la Xunta a impulsar una guía que recoja la obligatoriedad de la construcción de edificios del Gobierno gallego con madera para usos estructurales al menos en un 20% de las nuevas licitaciones públicas.

Esta propuesta del PPdeG, aprobada por unanimidad con el respaldo del BNG y PSdeG, busca una "apuesta" por el sector de la madera, según explica José Antonio Armada (PPdeG), en un "tema muy importante para el rural" y una industria forestal en "continuo crecimiento".

Destaca la relevancia de esta propuesta para la lucha contra el cambio climático, ahondar en la eficiencia energética, así como para el "confort, salud y bienestar" de los que habiten estos espacios.

En el debate, Diego Lourenzo (BNG) ha explicado el voto favorable de su formación porque el Bloque "puso en marcha las políticas que hoy ustedes están usando". Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) ha indicado que su grupo está a favor de esta iniciativa, pero critica que en "otras comunidades llevan años ya trabajando en esto" y el aprovechamiento en montes gallegos "es muy poco e incide en riesgo de incendios".

EMOCIÓN DE LÓPEZ ABELLA

También por unanimidad ha salido adelante una propuesta del PPdeG que pide al Gobierno gallego impulsar un plan estratégico de fomento y gestión de las masas coníferas.

La diputada popular Susana López Abella ha mostrado la necesidad de "incentivar la repoblación forestal de coníferas y tratamientos silvícolas que favorezcan el crecimiento de masa y la obtención de madera de calidad".

Durante el debate, el diputado nacionalista Xosé Luís Rivas, Mini, ha relatado cómo la primera vez que vio los pinos fue en una excursión al norte de la provincia de Lugo, ya que "en el interior no había".

La palabras de Rivas han provocado la emoción de López Abella. "Me ha emocionado, usted me ha transportado, perdón por esta licencia personal, a mi infancia, a mi adolescencia, con mi abuelo con el carro yendo a buscar precisamente esas masas al monte", ha dicho, para "las cuadras". "Me acuerdo de mi casa de los abuelos en Chantada, también de esas vigas increíbles", ha narrado visiblemente emocionada.

Por su parte, Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) ha expuesto que este plan "es necesario", pero "tardó demasiado", puesto que se trata de una "demanda histórica de asociaciones industriales gallegas que componen la cadena".