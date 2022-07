El PPdeG rechaza hasta que pase la época de incendios la comparecencia del conselleiro de Medio Rural

La Diputación Permanente del Parlamento elige a Elena Candia vicepresidenta de la mesa de este órgano

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha rechazado la solicitud del BNG para que compareciese el conselleiro de Medio Rural, José González, en un pleno extraordinario del Parlamento hasta que pase la época de alto riesgo de incendios --oficialmente hasta el 30 de septiembre, ampliable a octubre--. Así, los populares alegaron que ahora la "prioridad" es la extinción de los fuegos forestales.

La vicepresidenta de la Cámara y portavoz en el debate, Elena Candia, ha defendido que el titular del departamento autonómico comparecerá más adelante, porque, dijo, hacerlo ahora sería "irresponsable", citando y haciendo suyas las palabras que le respondió el entonces portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, al portavoz del PP durante la ola de incendios de 2006.

"Todos los medios tienen que estar ocupándose de lo urgente y lo importante", aseveró la diputada popular en el debate de este jueves.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha sido la encargada de exponer la solicitud formulada en la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al pleno en periodos no hábiles-- y, en contraposición a la negativa, ha defendido que el conselleiro de Medio Rural tiene la "responsabilidad de rendir cuentas" ante el Parlamento de Galicia, más allá de que esté "bien" que vaya a visitar ayuntamientos.

"Para el PP, el Parlamento y la democracia pueda ser un estorbo", ha lamentado Pontón en su turno de cierre, en el que también respondió a la política popular sobre la "politización" de los incendios. Candia agradeció al secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, que en unas declaraciones públicas rechazase "politizar" los incendios forestales, pero cuestionó que fuese esa la línea seguida en el debate de jueves por parte de la portavoz socialista en la materia, Carmen Rodríguez Dacosta, quien sacó a colación las peticiones de dimisión hechas por el PP en la ola de incendios ocurrida en el primer año de gobierno bipartito.

"POLITIZAR"

Pontón respondió a Candia de que quien "intentó en algún momento politizar y demostró que valía todo" fue el PP, al respecto de lo que recordó la imagen del entonces presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "con mocasines, camisa blanca y manguerita haciendo que apagaba fuegos", una imagen, dijo, que "no" es de "ningún diputado o responsable político" de otro partido.

Asimismo, la diputada nacionalista ha advertido que "politizar" los fuegos "es lo que en su momento hizo el PP, enviar una directriz para que se dilatara la constitución de brigadas para acusar al gobierno de lentitud, es decir, entorpecer la constitución del dispositivo" y, remató, "politizar los fuegos son afirmaciones como (decir) que 'con el PP no moría gente'".

"Esa sí me parece lo peor de la política y la demostración de que no todos somos iguales", ha enfatizado en su turno, que no daba lugar a réplica.

AYUDAS A REHABILITACIÓN

En su intervención, Candia se ha referido a las ayudas anunciadas por la Xunta para la rehabilitación de las viviendas y, como ha hecho el propio titular del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, ha pedido la colaboración de las administraciones locales para que se tramiten con agilidad. También manifestó la necesidad de alcanzar un "pacto autonómico" contra los incendios forestales.

Sobre las ayudas, Pontón ha reclamado que sufrague a todas las personas que han perdido sus bienes hasta el último "euro" del coste (el tope establecido por la Xunta es del 100 por cien en las primeras viviendas, pero con un máximo de hasta 122.400 euros que el BNG pide que no exista).

Durante la defensa de su iniciativa, Pontón ha advertido del "desastre" económico, social, medioambiental y, asimismo, sentimental que han supuesto los incendios todavía sin apagar completamente en la zona de O Courel y Valdeorras. "El Parlamento no puede estar de vacaciones mientras Galicia arde", ha enfatizado Pontón.

EXPLICACIONES A LA CONSELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE

El PSdeG, por su parte, dio el voto a favor de la comparecencia del titular de Medio Rural. A través de su diputada Carmen Rodríguez Dacosta se expresó en términos similares al respecto de la situación medioambiental y se preguntó "dónde" estaba la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a quien también ha pedido explicaciones por el "desastre" ambiental, especialmente en el parque natural de O Invernadoiro, titularidad de la Xunta desde 1974.

Las tres formaciones políticas coincidieron en reconocer la labor de los equipos de extinción y de los vecinos y ayuntamientos y en advertir que la virulencia de los incendios ha tenido en el cambio climático y la situación de los montes --singularmente la desplobación-- parte de las causas y, con sus respectivos matices políticos, han presentado sus reclamaciones.

Pontón ha recordado las hectáreas calcinadas en los incendios de O Courel y Valdeorras y las 130 viviendas y edificaciones "pasto de las llamas", además de aportar la cifra de "unos 250.000" animales silvestres y domésticos que "perecieron con el fuego". Así, ha reclamado de nuevo un mando único de extinción contra los fuegos forestales y 365 días al año, al respecto de lo que ha advertido de que todavía no están los equipos contratados o vacaciones y bajas cubiertas.

Asimismo, puso el acento en las condiciones del monte, con solo un 21 por ciento del territorio como superficie agraria útil y solo el 3,9 por ciento al cultivo de alimentos. "Tenemos el territorio, literalmente, a monte; el abandono y la despoblación son combustibles para el fuego. No podemos tener la mayor parte de Galicia en un polvorín", ha aseverado.

A ello también se refirió la diputada socialista, que echó mano de las denuncias de los sindicatos para apoyar su denuncia de "abandono del rural" y una "falta de actividad que es una carga de combutibles brutal" para los incendios. Así, se sumó al a petición de "explicaciones" por el "descontrol, desastre y colapso (de efectivos)".

Rodríguez Dacosta defendió la necesidad de que el conselleiro de Medio Rural diese explicaciones sobre las medidas de consenso que no se "hicieron", singularmente, las recogidas en el dictamen de la comisión de incendios, a raíz de la ola de 2017, y que se pactó en 2019 con un alto consenso.

ELENA CANDIA, ELEGIDA VICEPRESIDENTA

La reunión de la Diputación Permanente ha servido también para situar a Elena Candia --con los 13 votos del PPdeG y la abstención de la oposición-- como vicepresidenta del órgano 'de guardia' de la Cámara gallega, en consonancia con la silla que ocupa también en la mesa del Parlamento.

El relevo en el órgano rector del Parlamento autonómico se produjo con la incorporación de Diego Calvo, diputado popular, como vicepresidente segundo de la Xunta que dirige Alfonso Rueda, tras sucesión en San Caetano por la marcha de Alberto Núñez Feijóo.