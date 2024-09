Rueda defiende la "apuesta" de la Xunta por la denominación Ribeira Sacra ante el anuncio de protestas

Insiste en las ayudas para el sector con convocatorias "inminentes"



OURENSE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reivindicado las ayudas de la Administración gallega para los viticultores de la denominación de origen de la Ribeira Sacra, mientras estos mantienen su calendario de movilizaciones por considerarlas insuficientes.

"Creo que por lo menos en su mayoría son conscientes de la apuesta que está haciendo la Xunta, con cantidades importantes para ayudar", ha expuesto Rueda en un acto en O Carballiño, donde ha subrayado que "cuando se produce una situación de urgencia ahí está la Xunta de Galicia".

En este sentido ha manifestado que "nadie puede negar esas ayudas" con "las convocatorias inminentes que se van a hacer", recordando que "son más de dos millones por un lado" y "también ayudas para la vendimia para todas las denominaciones de origen" y también para la Ribeira Sacra.

Además ha señalado que la destilación de crisis se va a pagar con fondos propios de la Xunta, lo que "demuestra que somos conscientes de que existe un problema y tenemos que ayudar". Con todo, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad", indicando que "todos debemos ser responsables y plantearnos por qué se está dando esta situación" y "por qué es necesario en la Ribeira Sacra hacer estas actuaciones".

También ha considerado necesario "pensar en el próximo año". Así, ha asegurado que Galicia "tiene un tesoro" que "son las cinco denominaciones de origen" y "hay que mantenerlas". Además, ha recordado que en el caso de la denominación de la Ribeira Sacra "está muy vinculada con lo que tiene que ver con la declaración que se espera de Patrimonio de la Humanidad".

"Todo esto hay que ponerlo encima de la mesa, pero lo que no se puede es no tomar ningún tipo de decisión, no hacer ningún tipo de reflexión y que sea la Xunta la que cada vez tenga que tomar medidas excepcionales, eso no le conviene a nadie y, por tanto, lo que pido es responsabilidad", ha manifestado Rueda.

También ha apuntado a los partidos de la oposición, a los que ha dicho que escuchó decir que la Xunta "ponía parches". "Si eso quiere decir que este año actuamos cómo había que actuar, estamos de acuerdo", ha expuesto antes de pedirles que "nos acompañen en la decisión de seguir manteniendo la viabilidad de la denominación de origen Ribeira Sacra".

Con respecto a la recogida de la uva, que en otras comunidades autónomas está incluida en la destilación de crisis, Rueda ha señalado que "siempre hay que aspirar a más", pero también que el esfuerzo de la Xunta en esta vendimia "está fuera de toda duda" y que cada comunidad "tendrá su propia idea de enfocar sus problemas". "Creo que la nuestra es eficaz y creo que es mucho mejor mirar hacia dentro, ver las cosas que hay que cambiar y no estar viendo lo que hacen otras comunidades autónomas con otros condicionantes", ha concluido.